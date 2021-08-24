Cumhuriyet dönemindeki Türk edebiyatında hangi eserler yer almaktadır ve bunların özelliklerinin neler olduğunu belirlemek ve diğer Türk edebiyatı dönemlerinden ayrılan yönlerini ortaya çıkarmak bu edebiyat dönemini öğrenmekle mümkün olmaktadır.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Nasıldır ve Özellikleri Nelerdir?

Cumhuriyetin ilanı ile 1950'ye kadar olan dönemde yazılmış edebiyat eserlerinde belli başlı özellikler ve kendine özgü gruplar ortaya çıkmıştır. Bu dönemde sanat eserlerinde gruplaşmalara yol açan felsefe sorusu sanat ne için yapılmalıdır sorusunun yanıtlarındaki farklılıklarla da ortaya çıkmıştır. Bir kısım sanatçı sanat sanat içindir anlayışını benimserken diğer bir kısım ise sanat toplum içindir anlayışını benimsemiş ve bu yönde eserler vermiştir.

Cumhuriyet dönemi edebiyatında Garipçiler, Beşhececiler, Yedimeşaleciler ve Bağımsızlar grupları yer almış ve bu gruplar kendi benimsedikleri anlayış çerçevesinde eserler vermişlerdir.

1920'li yılların başlarında Divan edebiyatına özgü eserler aruz ölçüsü ile üretilmiş olsa da daha sonra sanatçıların eserlerini daha çok İstanbul Türkçesi ile yazdıkları görülmüştür.

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatındaki konular ise roman ve öykülerde Kurtuluş Savaşı ve savaş konusu işlenirken bazı romanlarda yanlış Batılılaşma ve kültürel değişimin neden olduğu karmaşalar ele alınmıştır. Şiir türündeki eserlerde Cumhuriyet döneminin yansıması olarak vatan ve millet sevgisi, kahramanlık konuları ele alınmıştır.

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatındaki en çok okunan eserler arasında Halide Edip Adıvarın Ateşten Gömlek adlı romanı yer almaktadır. Cumhuriyet döneminde okuma yazma oranının artması ve kitapların basımının çoğalması sayesinde edebiyatın gelişmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır.

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının son dönemlerinde ise Avrupa edebiyatı akımlarının etkisinde kalındığı görülmektedir. Özellikle Cumhuriyet dönemi edebiyatının son dönemlerinde Garipçiler ve Beşhececiler etkisi daha çok ortaya çıkmıştır. Bu sanatçılar eserlerinde özellikle günlük hayattaki olayları ve günlük halleri şiire taşıyarak daha doğal ve sade bir şekilde eserlerini ortaya çıkarmışlardır.

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı da o dönemde yaşanan gelişmelere ayna tutan ve o dönemde yaşayan insanların geçiş evresi olarak edebiyatta da yenilikler yapmaya başladıkları gözlenmiştir. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı edebiyatın süreç içerisinde yenilenerek değişime uğrama aşamalarını göstermektedir.