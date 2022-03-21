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Devlet konservatuvarları ile tiyatro yazarları tüm Anadolu bölgesine yayılmıştır. Cumhuriyet döneminde çok fazla tiyatro yazarları ortaya çıkmıştır.

Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosunun Özellikleri:

Cumhuriyet döneminde sergilenen tiyatro özellikleri şu şekildedir:

Cumhuriyet döneminde tiyatro ile halka Cumhuriyet ilkelerini aktarmak için araç olarak kullanılmıştır.

Kadınlar bu dönemde sahnede daha çok yer almaya başlamıştır.

Cumhuriyet döneminde çocuk tiyatroları çalışmalarına başlanılmıştır.

Yaşanan aile dramları, gelenekler, toplumsal sorunlar daha çok ele alınmıştır.

Açık ve sade bir dil ile eserler ortaya çıkmıştır.

Geleneksel tiyatro ile modern tiyatro bir arada olacak şekilde eserler ortaya çıkmıştır.

Absürt tiyatro çeşitlerinden yararlanılmıştır.

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Bireysel duygu, düşünceler ve değişimler tiyatrolarda sergilenmeye başlanmıştır.

Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Yazarları Kimlerdir?

Cumhuriyet dönemi zamanında tiyatro daha çok Türk tarihi ile ilgiliydi. Toplumsal sorunlar, değerler, ulusçuluk gibi konular sergilenmektedir. Özellikle acıklı oyunlar daha fazla sergilenmektedir. Cumhuriyet dönemi tiyatro yazarları önemli konuları ele almışlardır. Pek çok tiyatro konusunu sergilemişlerdir. Romanlar üzerinden de aynı zamanda tiyatrolar sergilenmiştir.

Cumhuriyet dönemi tiyatro yazarları şu şekildedir:

Necati Cumalı,

Turgut Özakman,

Refik Erduran,

Orhan Asena,

Turan Oflazoğlu,

Muhsin Ertuğrul,

Cevat Fehmi Başkut,

Recep Bilginer,

Cahit Atay,

Başar Sabuncu,

Güngör Dilmen,

Haldun Taner,

Bu tiyatro yazarları aynı zamanda Cumhuriyet döneminden sonrada çok önemli eserler ortaya koymuşlardır. Zaman ile tiyatro yazarları bireysel konuları işlemektense toplumlar konuları işlemeyi tercih etmeye başlamışlardır. Ekonomik veya siyasi konular ile sanat içerisinde farklı konularda işlenmiştir.

Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Eserleri Nelerdir?

Cumhuriyet döneminde ve daha sonrasında pek çok önemli tiyatro yazarları ortaya çıkmıştır. Birçok değişik konuda değişik tiyatro eserleri ortaya çıkmıştır. Yüzlerce tiyatro eserleri ortaya konulmuştur. En önemli tiyatro eserleri şu şekilde sıralanabilmektedir;

Güngör Dilmen; Deli Dolu,

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Haldun Taner; Keşanlı Ali Destanı,

Recep Bilginer; İsyancılar,

Refik Erduran; Cengiz Han’ın Bisikleti,

Turan Oflazoğlu; Kösem Sultan,

Turgut Erduran; Pembe Evin Kaderi,

Cevat Fehmi Başkut; Paydos,

Orhan Asena; Hürrem Sultan,

Bu şekilde birçok tiyatro eserlerinden bahsetmek mümkündür. Cumhuriyet döneminde en çok izlenen ve o zamana damga vurmuş tiyatro eserleri olarak bu eserleri söyleyebiliriz.