Cumhuriyet dönemi tiyatro özellikleri nelerdir? Cumhuriyet dönemi tiyatro yazarları ve tiyatro örnekleri

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı eğitim yaşamımızda Türk Dili Ve Edebiyatı dersinde dönemsel olarak verilmiştir. Bu dönemdeki her sanatsal tür ayrı ayrı incelenmiş savaşın etkileri aranmıştır.

Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Özellikleri Nelerdir?

Belge ve kaynaklarda Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun genel özellikleri verilmiştir.

İşte dönemin Türk tiyatrosunun genel özellikleri şöyle sıralanmaktadır:

Tiyatro eserlerinde ruhsal çatışma ve çelişki kavramları daha çok verilmeye çalışılmıştır.

Tiyatro eserlerinde işlenen konular arasında kadın ve erkek, çocuk ve aile, imam ve muhtar, ağa ve köylü, öğretmen yer almaktadır.

Tiyatro eserlerindeki konuşma dili canlı, açık, sade ve anlaşılır bir dildir.

Tiyatro eserlerinin yazım biçimi özelliğini vermek gerekirse nazım ve nesir karışık olmak üzere eserler yazılmıştır.

Tiyatro eserlerinin türleri araştırıldığında dönemde her türden eser verilmiştir. Bu türlerde komedi, trajedi ve dram sayılmaktadır.

Toplumsal konular sahnelenmiştir. Aynı zamanda bireysel konular da duygu ve düşünceler şeklinde sahnelenmiştir.

Kara göz, orta oyunu gibi tiyatro eserlerinde hem modern tiyatro hem de geleneksel tiyatronun özellikleri bir arada görülmektedir.

Dönemin tiyatro eserlerinde duygusallığın yanı sıra akılcılık ve bilim ön plandadır.

Cumhuriyet dönemine geldiğimizde tiyatro alanındaki eserlerin teknik yönden güçlendiği gözlenmektedir.

Tiyatro eserlerinin sahnelenmesinde bu dönemde artık teknoloji imkanlarından yararlanılmıştır.

Tiyatro eserlerinin üretilmesinde epik ve absürt türlerinden esinlenilmiştir.

Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Yazarları Ve Tiyatro Örnekleri

Cumhuriyet dönemi tiyatro yazarlarının tiyatro eserlerine yer vermeden önce dönemin tiyatro yazarlarının sıralanması ve bilinmesi gerekmektedir.

Cumhuriyet dönemi tiyatro yazarları şöyle sıralanmaktadır:

Cevdet Anday

Nazım Kurşunlu

Cahit Atay

Haldun Taner

Turan Oflaz Oğlu

Orhan Asena

Ekrem Reşit Bey

Güngör Dilmen

Reşat Nuri Güntekin

Faruk Nafız Çamlıbel

Ahmet Kutsi Tecer

Vedat Nedim Tör

Faruk Nafız Çamlıbel içerik ve tema açısından hece vezniyle tiyatrolar yazmıştır. Bu tiyatro eserli Canavar, Akın Kahraman olarak bilinmektedir.

Vedat Nedim Tör, Siyah Beyaz, Sanatkar Aşkı, Kadın Asker Olursa, Kör, Değişen Adam, Aşağıdan Yukarı, Sahte Kahramanlar gibi daha pek çok tiyatro eserleri Cumhuriyet döneminde görülmektedir.

Reşat Nuri Güntekin Cumhuriyet dönemini romanlarında işlediği kadar tiyatro eserlerinde de işlemiştir. Bir Yağmur Gecesi, Vergi Hırsızı, Bir Kır Eğlencesi, Eski Borç, Göz Dağı, Bir Köy Hocası, Taş Parçası, Gazeteci Düşmenı gibi pek çok tiyatro eseri Cumhuriyet dönemine aittir.

Ahmet Kutsi Tacer ise bu dönemde Köşe Başı, Koç Yiğit Kör Oğlu, Bir Pazar Günü, Yazılan Bozulmaz ve Satılık Ev tiyatro eserlerini edebiyatımıza kazandırmıştır.

Cevdet Anday İçeridekiler, Mikodo'nun Çöpleri, Dört Oyun gibi pek çok tiyatro eserini Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosuna vermiştir.

Nazım Kurşunlu ise Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosuna Branda Bezi, Çığ, Fatih, Merdiven, Analar Babalar Okulu, Gecikenler, Kör Dadı, Melekler Ve İnsanlar tiyatro eserlerini bırakmıştır.

Orhan Asena da Yalan, Fadik Kız, Bir Kadın Üzerine Çeşitlemeler, Gılgamış, Korku, Tanrılar Ve İnsanlar, Yıldız Yargılanması gibi pek çok tiyatro eserini Cumhuriyet dönemine bırakmıştır.

Güngör Dilmen Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosuna Ayak Parmakları, Devlet Ve İnsan, Ben Anadolu, Kurban, Ak Tanrılar, Canlı Maymun Lokantası gibi pek çok tiyatro eserini sunmuştur.