Cumhuriyet dönemi hikaye yazarları kimlerdir ve özellikleri nelerdir? Cumhuriyet dönemi yazarlarının eserleri

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Türk Edebiyatında ilk hikaye örnekleri Tanzimat Döneminde yazılmıştır. Teknik olarak ise Serveti Fünun döneminde güçlenmiştir. Cumhuriyet Dönemi hikayelerinin özellikleri ise farklı olmaktadır.

Cumhuriyet Dönemi Hikaye Yazarları Kimlerdir?

1923 yılı ile birlikte edebiyatta Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı başlamıştır. Bu dönemde pek çok hikaye yazılmış ve teknik olarak hikayelerde önemli ilerlemeler görülmüştür. Bu dönemde roman yazarları aynı zamanda hikaye türünde pek çok eser de vermiştir.

Cumhuriyet Döneminde hikaye türünde farklı pek çok yazar bulunmaktadır. Bunların başında Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Reşat Nuri Güntekin gelmektedir. Ayrıca bu yazarlar ile birlikte Cumhuriyet Dönemi hikaye yazarları şunlardır:

- Fahrettin Celal Göktulga

- Ercüment Ekrem Talu

- Kenan Hulusi Koray

- Nahit Sırrı Örük

- Sadri Ertem

- Sabahattin Ali

- Bekir Sıtkı Kunt

- Sait Faik Abasıyanık

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Cumhuriyet Dönemi hikaye yazarları sanatın toplum üzerinde etkisi olduğunu savunmuş yazarlardan oluşmaktadır. Gözleme dayalı ve gerçekçi öyküler yazılmıştır. Sait Faik Abasıyanık hikayede giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini kaldırmıştır. Birinci Dünya Savaşından sonra Anadolu'nun durumu, İkinci Dünya Savaşından sonra ise toplumdaki ahlak çöküntüsü ağırlık kazanmıştır. Bu nedenle hikayelerde toplumsal konularda çeşitlenmiştir.

Cumhuriyet Dönemi Hikaye Özellikleri Nelerdir?

Cumhuriyet Dönemi hikaye türleri iki farklı zaman altında incelenmektedir. Bunlar 1923-1940 ve 1940-1960 yılları olmaktadır. Bu dönemin hikaye özellikleri ise şunlardır:

- Cumhuriyet Döneminde gözleme dayalı gerçekçi hikayelere yer verilmiştir.

- Realizm sanat akımı ön plandadır.

- Hikayeler bağımsız bir edebi tür halini almıştır.

- Olay hikayelerinin yanında durum hikaye örnekleri de bulunmaktadır.

- Toplumsal sorunların dile getirildiği bir anlayış ile sanat toplum içindir bakış açısı eserlere yerleşmiştir.

- Sade bir dil kullanılmıştır.

- Psikoloji ve toplumsal temalı eserler verilmiştir.

- Cumhuriyet Döneminde hikayelerdeki konuların çeşitliliği artmıştır.

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- Daha çok gerçekçi hikayeler anlatılmıştır.

- Anadolu'ya ve Anadolu halkının yaşamına ağırlık verilmiştir.

- Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sonrasında Anadolu halkın durumu ve toplumsal sorunlar üzerinde durulmuştur.

- Konular genellikle dini ve milli konular, doğu batı çatışması, milli mücadele, işçi sorunları, ahlaki bozukluklar, kasaba ve köy sorunları gibi olaylardan oluşmaktadır.

- Toplumsal konular ile birlikte bireysel konulara da bu dönemde yer verilmiştir.

Cumhuriyet Dönemi Yazarların Eserleri

Cumhuriyet Döneminde farklı dönemlerde pek çok eser verilmiştir. Bu dönemde yazılmış eserlerden bazıları şunlardır:

- Reşat Nuri Güntekin: Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun ve Olağan İşler

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- Fahrettin Celal Göktulga: Düşmana İpucu Veren Eşşekler, Kore'deki Çocuklarımız, Çanakkale'deki Keloğlan

- Ercüment Ekrem Talu: Tevarihten Sahura, Kız Ali, Gün Doğmayınca, Meşhedi ile Devrialem

- Kenan Hulusi Koray: Yedi Meşale Topluluğu, Bir Yudum Su, Bahar Hikayeleri, Son Öpüş, Bir Otelde Yedi Kişi

- Nahit Sırrı Örik: Kırmızı ve Siyah, Sanatkarlar, Eski Resimler

- Sadri Ertem: Bacayı İndir Bacayı Kaldır, Korku, Bay Virgül, Bir Şehrin Ruhu

- Sabahattin Ali: Değirmen, Kağnı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk

- Bekir Sıtkı Kunt: Memleket Hikayeleri, Talkımla Salkım, Yataklı Vagon Yolcusu, Ayrı Dünya

- Sait Faik Abasıyanık: Semaver, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Tüneldeki Çocuk, Kumanya, Mahkeme Kapısı