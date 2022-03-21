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Edebiyat dünyası Cumhuriyetin ilanı ile beraber farklı 10 yıllar içerisinde önemli türde eserler sunmuştur. Bunlar içerisinde romanlar, denemeler, hikayeler ve aynı zamanda fıkralar ön plana çıkar. Özellikle pek çok kişi Cumhuriyet sonrası fıkra yazarlarını merak ediyor.

Cumhuriyet Dönemi Fıkra Yazarları Kimlerdir?

1000 yıl içerisinde farklı Türk devletleri ile beraber pek çok önemli fıkra yazarı öne çıkıyor. Aynı zamanda Cumhuriyet Dönemi içerisinde de yine farklı zaman dilimlerinde öne çıkan önemli yazarlar bulunmaktadır.

- Peyami Safa

- Refik Halit

- Yakup Kadri Karaosmanoğlu

- Falih Rıfkı Alay

- Orhan Seyfi Orhon

- Yusuf Ziya Ortaç

- Sabri Esat Siyavuşgil

- Ercüment Ekrem Talu

- Burhan Felek

- Haldun Taner

- Atilla İlhan

- Ahmet Kabaklı

- İlhami Soysal

- Ergün Koza

- Necip Fazıl

- Şevket Rado

- Çetin Altan

- Uğur Mumcu

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Bu şekilde daha birçok farklı ve önemli fıkra yazarları ön plana çıkmaktadır. Böylece Cumhuriyet dönemi sonrası farklı dönemlerde yaşamlarını sürdüren bu yazarlar, günümüze kadar ulaşmış pek çok önemli fıkra bırakmıştır. Üstelik yukarıda verilen her bir yazar birden fazla fıkra ile beraber günümüze ulaşmış önemli eserler sunuyor.

Cumhuriyet Dönemi Fıkra Dönemi Gelişimi

Cumhuriyet sonrası farklı dönemlerde fıkra önemli gelişimler yaşamıştır. Özellikle de Cumhuriyetin ardından ilerleyen dönemlerde dergi ve gazetelerin artış göstermesi bu konuya önemli bir katkı sağlamıştır. Böylece farklı olanaklar elde eden önemli yazarlar, geçmişten günümüze pek çok önemli fıkrayı günümüze kadar ulaştırdığını söylemek mümkün. Bu fıkralardan bazıları halkın içinden gelen yapılar olması ile beraber, bazıları ise modern yapıyı ele alarak anlatmaktadır. Özellikle günümüzde hala saklı olarak bulunan farklı kaynaklarda ve eserlerde yer alan Cumhuriyet Dönemi fıkraları yer almaktadır.

Cumhuriyet Dönemi Fıkra Yazarları Hangi Konuları Ele Almıştır?

Merak edilen konulardan biri ise Cumhuriyet dönemi fıkra yazarlarının hangi konuları ele almasıdır. Bu durum yazarların yaşamış olduğu döneme bağlı olarak, toplum üzerindeki etkileri ile konular öne çıkar. Bunlar içerisinde siyaset ile beraber güncel toplum ve aynı zamanda sosyal konular ile düşünceler ele alınmıştır. Ancak ortak bir şekilde sade dil üzerinden fıkralar kağıda dökülmüştür. Üstelik Üzeri günümüze kadar ulaşmış ve oldukça sevilen pek çok önemli fıkra olduğunu söylemek mümkün.