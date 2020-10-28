Cumhuriyet Bayramı’nda renkli kutlamalar

TED’DEN 29 EKİM ŞÖLENİ

Türk Eğitim Derneği (TED), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı evlere getiriyor. Gelenekselleşen Cumhuriyet Balosunu bu yıl pandemi nedeniyle gerçekleştiremeyen TED, Youtube üzerinden 29 Ekim ruhuna yaraşır bir kutlama yapacak. 'Cumhuriyet Yolunda…' programı, Atatürk önderliğinde Samsun’da başlayan Milli Mücadelenin saygıyla anılmasının ardından müzik ve danslarla devam edecek.

10 ÖĞRENCİYE 29 EKİM BURSU

Türkiye’nin ilk Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ’ın Cumhuriyet’i, oyuncu Songül Öden’in Cumhuriyet ve Kadın konusunu ele alacağı gösterimde, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay Türk Marşı’nı çalacak. Program, Tan Sağtürk zeybek gösterisi, Meriç Sümen ve Tunca Bakan’ın valsleriyle devam edecek. Cem Adrian, Ahmet Baran, Şevval Sam ve Şenol Talınlı gibi ünlü seslerin Cumhuriyet coşkusunu yansıtan şarkı ve marşlar seslendireceği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayını perşembe günü saat 20.00’da Türk Eğitim Derneği’nin Youtube kanalında izleyicilerle buluşacak. Türk Eğitim Derneği programa katılacak sanatçıların her biri adına bir burslu öğrenci okutacak. Maddi imkânları yetersiz bir öğrencinin eğitim masrafları karşılanacak.





BAHÇEŞEHİR KOLEJİ TARİHİ ST. PİERRE HAN’DA

Cumhuriyetin 97'nci yıl dönümünde Bahçeşehir Koleji de Atatürk’ün Yolu 'Cumhuriyet' özel yayını hazırladı. İstanbul Galata’daki 250 yıllık St. Pierre Han’da yapılan çekimler yine 29 Ekim saat 20.00’de kurumun resmi Youtube kanalında yayınlanacak. Gösteride tiyatro sanatçısı Cem Kurdoğlu okulun müzik öğretmenlerinden oluşan orkestra eşliğinde Atatürk ve Cumhuriyet konulu bir dinleti sunacak.

BİLFEN:

Bilfen Okulları, Cumhuriyet’in 97’inci yılını YouTube üzerinden canlı yayınla kutlayacak. Ceren Taşdelen ve Hakan Aysever’in sunumu, Eda Özülkü ve öğretmenlerin hazırladığı ‘Cumhuriyetimizin 97’nci yılı Kultlama Programı’, 29 Ekim saat 20.00’da Bilfen’in YouTube kanalında yayınlanacak.

UĞUR KOLEJİ:

‘Özümüzde, sözümüzde, gönlümüzde Atatürk’ sloganıyla hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, kurumun Instagram ve Facebook hesaplarından takip edilebilecek.

SEZİN OKULLARI:

28 Ekim’de başlayacak ve 10 Kasım’da sona erecek ‘Cumhuriyet ve Atatürk Haftası’ kapsamında bir program hazırlandı. Programda çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü törenlerinin yanı sıra webinarlar, resitaller, dijital resim sergileri ve bilgi yarışmaları yer alıyor.

İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ:

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası bu yıl 653 öğrencinin katılımıyla 25 Ekim'de gerçekleşti. Turnuvada 3’üncü sınıf öğrencileri yarıştı. 1794 maçın yapıldığı turnuvada; yüzde 22 beyaz, yüzde 26 siyah kazandı, yüzde 12 de beraberlikle sonuçlandı.

DARÜŞŞAFAKA:

Cumhuriyetin 97’nci yılına özel bağış kampanyası düzenleyen Darüşşafaka, bu yılı ‘Elektronik Bağış Serfitası’ ile kutluyor. Sevdiklerine ve Darüşşafaka öğrencilerine gelecek hediye etmek isteyenler minimum 50 TL bağışta bulunabilecek. Elektronik sertifikalar bağış yapıldığı anda otomatik olarak alıcıya gönderilecek.

OKYANUS KOLEJİ:

Okyanus Koleji ve öğrencileri Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Hatay'da orman yangınında kaybedilen ağaçları tekrar yeşertmek ve gelecek nesillere güzel yarınlar bırakmak adına 1923 fidan bağışı yapıyor.