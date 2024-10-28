Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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TEMSİLİ GAZETEYLE ‘CUMHURİYET’

Sivas’ta bir grup öğrenci, Cumhuriyet’in ilan edilişinin temsili gazetesini vatandaşlara dağıttı. Kızılırmak İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Cumhuriyet’in ilan edilişini duyuran temsili gazete hazırladı. Dönemin kıyafetlerini giyen öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı’nda “yazıyor, yazıyor” şeklinde seslenerek gazeteyi dağıttı. Bir öğrenci ise Atatürk’ü canlandırdığı etkinlikte Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı tarihi Atatürk Kongre Müzesi’nin balkonuna çıkarak, “Efendiler egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” dedi. Kızılırmak İlkokulu Müdürü Yıldıran Yıldırım, yaptığı açıklamada; “Cumhuriyet’imizin 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz ‘yazıyor, yazıyor’ gazetesini çıkarttık. Bu gençlerimiz ve çocuklarımız olduğu sürece Cumhuriyet payidar kalacaktır, Türkiye’miz emin ellerde” dedi.

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Malatya Atatürk Kız Anadolu Lisesi öğrencileri ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel koreografi hazırladı. Atatürk Kız Anadolu Lisesi’nde okuyan 500 kız öğrenci ellerinde Türk bayrakları ile ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel koreografi gösterisi sundu. Öğrenci topluluğu, okul bahçesinde ay yıldız yanına simgesi ve Cumhuriyetin 101’inci yıldönümü dolayısı ile 101 yazdı. Öğrencilerin bu görsel şöleni havadan dron ile görüntülendi.