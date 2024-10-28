Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA-DHA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 14:24
Yarın Türkiye'de cumhuriyetin ilanının 101'inci yıl dönümü. Bir asrı geride bırakan cumhuriyetimiz, ilk günün coşkusuyla kutlanıyor. Üniversiteler, liseler, ortaokul, ilkokul hatta okul öncesi kurumlarda Cumhuriyet Bayramı heyecanı bugünden yaşanmaya başladı. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri yurdun dört bir yanında hafta boyunca devam edecek.
TEMSİLİ GAZETEYLE ‘CUMHURİYET’500 KIZ ÖĞRENCİDEN KOREOGRAFİ
Sivas’ta bir grup öğrenci, Cumhuriyet’in ilan edilişinin temsili gazetesini vatandaşlara dağıttı. Kızılırmak İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle Cumhuriyet’in ilan edilişini duyuran temsili gazete hazırladı. Dönemin kıyafetlerini giyen öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı’nda “yazıyor, yazıyor” şeklinde seslenerek gazeteyi dağıttı. Bir öğrenci ise Atatürk’ü canlandırdığı etkinlikte Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı tarihi Atatürk Kongre Müzesi’nin balkonuna çıkarak, “Efendiler egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” dedi. Kızılırmak İlkokulu Müdürü Yıldıran Yıldırım, yaptığı açıklamada; “Cumhuriyet’imizin 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz ‘yazıyor, yazıyor’ gazetesini çıkarttık. Bu gençlerimiz ve çocuklarımız olduğu sürece Cumhuriyet payidar kalacaktır, Türkiye’miz emin ellerde” dedi.
Malatya Atatürk Kız Anadolu Lisesi öğrencileri ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel koreografi hazırladı. Atatürk Kız Anadolu Lisesi’nde okuyan 500 kız öğrenci ellerinde Türk bayrakları ile ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel koreografi gösterisi sundu. Öğrenci topluluğu, okul bahçesinde ay yıldız yanına simgesi ve Cumhuriyetin 101’inci yıldönümü dolayısı ile 101 yazdı. Öğrencilerin bu görsel şöleni havadan dron ile görüntülendi.MİRASA SAHİP ÇIKMAK GÖREVİMİZ
İzmir’de Ege Üniversitesinde, Cumhuriyetin 101’inci kuruluş yıl dönümüne istinaden bir tören düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Budak, “Bugün, milletimizin en kıymetli zaferlerinden olan Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Derin bir coşku ve heyecanı paylaştığımız bu önemli günde, tüm mensuplarımızın ve öğrencilerimizin Cumhuriyet Bayramı
’nı yürekten kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti, ulusumuzun Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde imza attığı destansı istiklal mücadelesinin en değerli mirasıdır. Tüm dünyaya örnek teşkil eden bu eşsiz miras, bugün halk iradesinin, erdemin, hak ve hukukun ardındaki en yüce güç olarak milletimizin omuzlarında yücelmeye devam ediyor. Şüphesiz ki atalarımızın emanet ettiği mirasa her koşulda sahip çıkmak; bu ülkenin tüm vatandaşlarının en asli görevlerindendir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve ülkemize, milletimize hizmeti geçenleri rahmet ve şükranla anıyorum. 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum” diye konuştu.