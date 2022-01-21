Cumhurbaşkanı’ndan öğrencilere kutlama mesajı

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Erdoğan mesajında öğrencilere şöyle seslendi:

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1’inci yarıyıl karnelerini alan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sevgili yavrularıma, genç arkadaşlarıma, velilerimize ve çok değerli öğretmenlerimize hep birlikte huzur içerisinde geçirecekleri güzel bir yarıyıl tatili diliyorum.