Cumhurbaşkanı'ndan mesleki eğitim açıklaması

Haberin Devamı

Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri açılış Programı'nda konuşan Erdoğan,

"Mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve öğrencileri asgari ücretin yüzde 30u kadar ücret ödenmesini sağlayan kanun değişikliği tamamlandı. Aynı şekilde kalfalık yeterliliğini kazanan 12. sınıf öğrencilerine asgari ücretin yarısı kadar ödeme yapılacak. İşletmelerce üstlenilecek olan bu ücretlerin tamamı devlet katkısı olarak tamamlanacak. İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı öğrencilerimize sigortalarını yapacağız" dedi



