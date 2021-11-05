Cumhurbaşkanı Erdoğan Müzik İlkokulu'nun açılışını yaptı

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Ümraniye Millet Bahçesi açılışının ardından Üsküdar’a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu’nun açılışını yaptı. Açılış töreni basına kapalı olarak düzenlendi.

TÜRKİYE’NİN İLK MÜZİK İLKOKULU

Türkiye'nin ilk Türk müziği ilkokulu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatında yer alan derslerin yanı sıra verdiği müzik eğitimiyle ülkelerini uluslararası ölçekte temsil edebilecek sanatçıların küçük yaşlardan itibaren yetiştirilmesine katkı sunacak. Türkiye'yi uluslararası ölçekte temsil edecek sanatçıların küçük yaşlarda yetiştirilmesi gerektiği fikrini kendisine düstur edinen kurum, Türk müziği temelli bir eğitim modeli uyguluyor. Kurumun eğitim kadrosunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT sanatçıları ile alanında uzman akademisyenler yer alıyor.

Ut, kanun, keman, ney, tambur, klasik kemençe, kabak kemane, mey, kaval, balaban, ritim sazlar (kudüm/bendir/ daire), bağlama gibi enstrümanların yer aldığı meslek sazı dersleri, müziğin ilmi detaylarının bulunduğu solfej-nazariyat, usul (ritim) uygulama dersleri, ses eğitimi-repertuvar, oyunlu müzik tarihi, müzik edebiyatı gibi detayları içeren toplu meşk dersleri, geleneksel sanat dersleri çocuklar için özel materyal ve tekniklerle yeniden yorumlanıyor. Ayrıca, okulda ses kayıt stüdyosu, 140 kişilik konser salonu, enstrüman yapım atölyesi, robotik atölyesi, ahşap atölyesi, dijital ses ve müzik ihtisasına hakim kitap arşivi, toplantı ve bireysel çalışma odaları ile kapalı spor salonu da bulunuyor.