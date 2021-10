Mesleki eğitimde iki müjde

Haberin Devamı

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapanış ve 50 Ar-Ge Merkezi”nin Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesleki eğitimde atılacak yeni adımlarla ilgili şunları söyledi:

“Mesleki eğitim merkezlerinde kapasitenin daha fazla artırılması ve genç işsizlik oranının düşürülmesi için iki yeni düzenleme yapıyoruz. Bunlardan birincisi; mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin dört yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü tamamen kaldırmaktır. Bu yükü, devlet olarak biz üstleniyoruz. Böylece iş gücü piyasamızın güçlenmesi için işverenlerimize önemli bir destek sunuyoruz. İkinci olarak; mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrencilerimizin aldıkları ücretleri de iyileştiriyoruz. Artık kalfalar, son sene, asgari ücretin üçte biri kadar değil, yarısı kadar ücret alacaklar. Her iki hedefle ilgili olarak Mesleki Eğitim Kanunu'nda gerekli düzenlemeleri kısa sürede yapacağız. Böylece mesleki eğitim merkezleriyle ilgili kalıcı bir iyileşme sağlayacak ve Türkiye'de mesleki eğitimi yeni bir evreye taşıyacağız.

Diğer yandan lise ve üniversite mezunu gençlerimize istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını kısa sürede tamamlama ve iş gücü piyasasına süratle geçme imkanı getiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız bunun için gereken çalışmaları tamamladı. Böylece gençlerimiz, eğitim sürecinde ücret de alarak 6-7 ay gibi kısa süreli tamamlama programlarına devam edebilecektir. Bunun ilk uygulaması önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’mız ile Turkcell tarafından başlatılacak. Program kapsamında üniversite mezunlarına altı aylık eğitim verilecek ve eğitim sonunda başarılı olanlar, Turkcell'de istihdam edilecek.”

YÜZ YÜZE EĞİTİM SORUNSUZ

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eylül ayı itibarıyla yüz yüze eğitime geçildi. Yaklaşık 1,5 yıl sonra öğrencileri çok özledikleri okullarıyla, öğretmenleri de öğrencileriyle buluşturmanın sevincini yaşadık. Böylece 81 vilayetin tamamında, okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim ve öğretimin her seviyesinde yüz yüze eğitime başladık. Beşinci haftasını geride bırakan eğitim faaliyetlerimiz ciddi bir sorunla karşılaşmadan başarıyla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’mız ve Sağlık Bakanlığı’mız sürecin sorunsuz şekilde ilerlemesi hususunda gereken her türlü tedbiri alıyor. Aynı şekilde, illerde mülki idare amirlerimiz konuyu yakından takip ediyor. Velilerimizin ve okul aile birliklerimizin de yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için samimi gayret gösterdiklerini görüyoruz. Eğitimin tüm paydaşlarında oluşan bu mutabakat ve iş birliği ruhundan biz de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sürecin başarısı için, tedbirlere uyum başta olmak üzere her konudaki gayretlerimizi biraz daha artırmamız gerekiyor. İnancımıza göre, takdir tedbire mani değildir. Salgınla mücadelede bilimin ve tıbbın sunduğu araçlardan faydalanmak görevimizdir.

Aşılamadaki eşikleri hızla aşarak toplumsal bağışıklığı ne kadar çabuk sağlayabilirsek, önümüzdeki kış o derece rahat ederiz. Diğer türlü, havaların soğumasıyla beraber sıkıntıların artmasına engel olamayız. Bu konuda tüm vatandaşların gereken hassasiyeti göstereceğine inandığını dile getirdi. Son bir senede tamamlanan Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi vesilesiyle bir araya geldik.

BİN LABORATUVAR KURDUK

Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle hayata geçirdiğimiz bu projeyle, belirlenen okullara 1 yılda 1 milyar lira yatırım yaptık. Proje kapsamında, 1000 okula 1000 kütüphane kazandırmanın yanı sıra toplam 10 bin akıllı tahta ve 1000 fizik kimya biyoloji laboratuvarı kurduk. Ayrıca mevcut mesleki alan laboratuvarı ve atölyelerini güçlendirdik. Bu okullarımızın döner sermaye kapsamındaki üretimlerini artırmak için 544 yeni atölye, laboratuvar kurduk, 282 atölyeyi de güncelledik. Proje dahilindeki 1000 meslek okulumuzun bakım ve onarımlarını da yaparak eksiklikleri giderdik.

Bugün 1000 okul projesinin yanı sıra 24 ilde mesleki ve teknik eğitim veren okullarımıza kurulan 50 Ar-Ge merkezimizin de açılışını yapıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizin yeni ürünler tasarlaması ve bu ürünlerin fikri mülkiyet haklarını alarak ekonomik bir değere dönüştürülmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz Ar-Ge merkezlerini son derece önemli buluyoruz. Ar-Ge merkezleri ile öğrencilerimiz hem fikirlerini somutlaştırma fırsatı bulacak hem de okullarından başlayarak ekonomimize katkı sunacaklardır. Yine bu merkezler vasıtasıyla öğrencilerimizin mesleki becerileri artarken, yeni teknolojilerin takip edilmesi de kolaylaşacak. Güçlenen altyapısı, gelişen imkanları, modern Ar-Ge merkezleri, vizyoner ve yetkin eğitimci kadrosu ile bu okullarımız yeni çekim merkezleri olacak.

Meslek lisesi mezunlarının üniversite sınavlarındaki başarı grafiğinin de giderek yükselmesinden memnuniyet duyuyoruz. Geldiğimiz nokta itibarıyla gönül rahatlığıyla şu gerçeği ifade edebiliriz, bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir. Ülkemizde artık herhangi bir okul türüyle ilgili ayrımcılık, ötekileştirme veya adaletsizlik yoktur. Hangi lisede okursa okusun, devletimizin nazarında evlatlarımızın tamamı eşittir, aynı hak ve imkanlara sahiptir. Eğitimde eşitlik ve adaleti tüm yönleriyle tesis etmek hükümetimizin öncelikli meselesi olmayı sürdürecektir. Eğitimde günü kurtarmanın değil, istikbali garantiye almanın derdindeyiz. Türkiye'yi, milletimize söz verdiğimiz şekilde eğitim, sağlık, adalet ve emniyet temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdürüyoruz. Bu amaçla, son 20 yılda hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. Mesela 2002 yılında eğitim bütçesi sadece 7,5 milyar lira iken 2021 yılında bu rakam 147 milyar liraya yükseldi. Görüldüğü gibi, nereden nereye... Yüksek öğrenimi de dahil ettiğimizde bu yılki eğitim bütçemiz 211 milyar lirayı aşıyor. Yine 20 yıl önce resmi/özel dahil, okul ve kurum sayımız 50 bin 877 iken bugün bu sayı, 88 bin 325'e çıktı. Ülkemiz genelindeki derslik sayısını da 343 binden 601 bin seviyesine getirdik.

ASIL OLAN ÖĞRETMENLERİMİZİN HUZURU

Kadro tahsislerinde de en büyük payı eğitime verdik. 2002 yılından bugüne kadar tam 713 bin 625 öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Önceki ay, yüreği kıpır kıpır, idealist 20 bin genç öğretmenimizi görevlerine başlatmanın gururunu yaşadık. Ayrıca ilave 15 bin öğretmen atamasının müjdesini kısa süre önce kamuoyumuzla paylaşmıştık. Aynı şekilde öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini, önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Bunun üzerinde çok spekülasyonlar yapılıyor. Ana muhalefetin başındaki zat, 'Bu sözü ben verdim filan falan...' Sen neyin sözünü veriyorsun? Bu iş, bizim işimiz. Biz kuru kuruya söz vermeyiz. Biz yaparız. Bizim en önemli özelliğimiz bu; kuru kuruya söz vermek değil, icraat. Bizim için asıl olan evlatlarımızla birlikte geleceğimizi de emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin huzuru, esenliği, refahı ve motivasyonudur.

İnşallah bundan sonra da diğer kamu görevlilerimizle birlikte eğitim camiamızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte öğretmenlerimizden tek talebimiz, öğrencilerimizi büyük ve güçlü Türkiye vizyonuyla özgüven sahibi bireyler olarak yetiştirmeleri. Onlar sadece bugüne değil, yarına da en donanımlı şekilde hazırlanmalıdır. Saygıdeğer öğretmenlerim, bu gençler sizlerin eseri olacak. Dolayısıyla yarınları, 2053 ve 2071'i biz bu gençlerimizle inşa edeceğiz.

24 SAAT AÇIK KÜTÜPHANE

Özel eğitim merkezlerinin 24 saat açık olması konusunda Adana'da öğrencilere söz verdik. Şu anda Külliye'mizdeki kütüphanemiz 24 saat açıktır. Aynı şekilde özel eğitim merkezlerimizi de 24 saat açık hale inşallah getireceğiz ve 24 saat burada öğrencilerimiz, her türlü imkandan istifade edecekler. “

ÖZER: YENİDEN UMUT OLDU

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının, genç işsizliğinin azaltılmasında ve Türkiye'nin kalkınmasında oldukça kritik kurumlar olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'de mesleki eğitimin büyük bir paradigma değişimi yaşadığını söyledi. Geçmişte katsayı uygulamaları gibi haksız ve adaletsiz dış müdahalelerin, meslek liselerinin itibar kaybına uğramasına yol açtığını anımsatan Özer, son yıllarda mesleki eğitimi güçlendirmek için önemli adımlar atılarak mesleki eğitimin ayağa kaldırıldığını ve mesleki eğitimlilerin özgüveninin arttırıldığını belirtti.

Özer, "Meslek liseleri uzun süredir hak ettikleri itibara yeniden kavuşmaya başlamıştır. Mesleki eğitimde artık sorunları değil, yeni açılımları konuşuyoruz. Mesleki eğitim, artık yeniden Türkiye'nin umudu olmuştur" dedi. Mesleki eğitimin gelişmesi ve büyümesinin istihdamın artması, gençlerin geleceğe daha güvenle bakması ve üretimin artması anlamına geldiğini belirten Özer, bu bağlamda önem verdikleri konuların başında sektörler ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında daha güçlü ve kapsayıcı bir bağ kurulmasının, yapılan iş birliklerinin zenginleştirilmesinin geldiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda mesleki eğitimde, eğitim verdiğimiz tüm alanlarda sektörlerin güçlü temsilcileriyle iş birliği kurmuş bulunuyoruz. Eğitim verdiğimiz ve iş birliği kurmadığımız hiçbir meslek eğitim alanı bulunmuyor. Artık bu iş birlikleri kapsamında mezunlarımıza istihdam öncelikli bir mesleki eğitimin sunulması sağlanmıştır. Artık eğitim programları güncelleme çalışmalarını sektör temsilcileriyle birlikte planlıyoruz. Öğrencilerimizin iş başı ve staj eğitimlerini, sektör temsilcileriyle birlikte planlıyoruz. Mesleki eğitim alan ve atölye öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini de sektörün temsilcileriyle birlikte planlıyoruz. Artık yeni paradigmada sektör temsilcileri mezunları beklemiyor, mezunların eğitim sürecine aktif bir şekilde katılıyor. 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirmelerine bakıldığında, mesleki ve teknik eğitime yoğun bir ilginin olduğunu ve özellikle üst başarı dilimlerinden öğrencilerin mesleki eğitimi tercih ettiklerini görüyoruz. Sınav puanıyla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde artık doluluk oranları yüzde 95'i aşmıştır. Bunun yanı sıra çok sayıda mesleki ve teknik Anadolu lisemiz, ilk defa yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci almıştır. Bu okullardan bazıları İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’dir.

1 MİLYAR LİRALIK BİR BÜTÇE

Mesleki ve teknik eğitim veren okulların bünyesinde 50 yeni AR-GE merkezi kurduk. Bu merkezler sayesinde, öğrenci ve öğretmenlerimiz yeni ürünler tasarlamakta ve tasarladıkları bu ürünlerin, fikri mülkiyet kapsamında tescillerini almaktadır. Bu AR-GE merkezlerinde tescili alınan patent, faydalı model, tasarım ve marka sayısı her geçen gün artmaktadır. Bugün toplanmamıza vesile olan ve bir yıl önce başlattığımız, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nin en önemli özelliği, okullar arası başarı farklarını azaltıcı bir rolü olmasıdır. Proje sayesinde seçilen okulların altyapısını güçlendirerek, okullar arasındaki başarı farkının azaltılmasını hedefledik. Bu proje ile amacımız son yıllarda mesleki eğitim alanında yaptığımız iyileştirmelerin, tüm okullarımıza yayılmasını sağlamaktır. Bir yıl gibi bir süre içerisinde hükümetimiz tarafından projemize aktarılan 1 milyar liralık bir bütçe kullanılmıştır. Bu projeye desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek isterim."