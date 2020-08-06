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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 06.08.2020 - 09:21,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı açıköğretimde psikoloji lisans programlarının kapatılmasını önerdi

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Cumhurbaşkanı açıköğretimde psikoloji lisans programlarının kapatılmasını önerdi
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun raporu doğrultusunda 'açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı' yönündeki görüşünü YÖK'e bildirdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın kararını Twitter'dan duyuran Fahrettin Altun, şunları yazdı:
''Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu “psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde” bir rapor hazırlamış ve Cumhurbaşkanımıza sunmuştur.
Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen
açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı” yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir.''

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