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Cumhur ne demek, ne anlama geliyor? Cumhur kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Cumhur#TDK
Cumhur ne demek, ne anlama geliyor Cumhur kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Günlük hayatımızda çok sık duyduğumuz ve kullandığımız bazı kelimelerin anlamlarını merak ediyor ve araştırma ihtiyacı hissediyoruz. Haber programlarında, tartışma programlarında, internette ve gazetelerde çok sık karşımıza çıkan bazı kelimelerin sözlük anlamlarını öğrenme gereksinimi duyabiliyoruz. Cumhur ne demek, ne anlama geliyor sizler için derledik.

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Günümüzde haberlerde ve siyasette çok sık duyduğumuz cumhur kelimesinin anlamı internette çok araştırılıyor.

 Cumhur Ne Demek?

 Cumhur kelimesi, siyasetten, tartışma programlarından ve haberlerden aşina olduğumuz kelimeler arasında yer alıyor. Cumhur kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. Bu kelime, halk demektir.

 Cumhur Ne Anlama Gelir?

 Cumhur kelimesi, günlük hayatımızda sık duyduğumuz ve aşina olduğumuz kelimeler arasında yer alıyor. Cumhur kelimesinin anlamı ise, topluluk, kişiler topluluğu, halk demektir. Ülkemizde genellikle halkı nitelemek için kullanılan bir kelimedir.

 Cumhur Kelimesinin TDK’ya Göre Anlamı Nedir?

 Cumhur kelimesinin TDK’ya göre anlamı, topluluk ve halk demektir. Cumhur kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Cumhurbaşkanı ise, halkın başkanı anlamı taşır. Bu nedenle hayatımızın içinde var olan ve çok sık kullandığımız kelimeler arasında yer alır.

 

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