Cümbür Cemaat ne demek? Cümbür Cemaat deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Cümbür cemaat deyimi, bir olaya, bir duruma veya bir yere toplu bir şekilde, kalabalık bir halde gidilmesini anlatmaktadır.

Cümbür Cemaat Ne Demek?

Cümbür cemaat deyimi genel olarak bir topluluğu ifade eder. Bir işin toplu şekilde, o işle alakalı alakasız herkesin dahil olduğu ve bu doğrultuda işin gerçekleştiğini anlatmaktadır. Anlamı, bir işin kalabalık şekilde yapılması şeklindedir.

Cümbür Cemaat Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Cümbür cemaat deyimi Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmıştır. Bu tanım şu şekildedir: Toplu olarak. Beraberce. Hep beraber şekilde yapılan işleri anlatır.

Cümbür Cemaat Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Cümbür cemaat deyimi günlük hayatta sohbetlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Örnek olarak şu cümleyi verebiliriz: Kız istemeye alakalı alakasız, cümbür cemaat bir şekilde gittik.