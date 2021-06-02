Cumba Nedir, Nasıl Yazılır? Cumba Tanımı Ve Tdk Kelime Sözlük Anlamı

Cumba kelimesi eski dönemlerde yapılan evlerin pencere bölümlerinin sokağa bakan yönlerinde yapılmış ahşap görünümlü çıkıntı olarak bilinmektedir.

Cumba Nedir?

Cumba kelime manası olarak eski dönemlerde yapılan evlerin dışarı bakan kısımlarında pencerenin dışa dönük çıkıntı şeklinde oluşturulmuş balkonlar olarak tanımlanabilmektedir. Cumba eski dönemlerde kullanılan balkonlar olarak bilinmektedir. Cumba özellikle binaları daha süslü gösteren bir ahşap kafes şekillerinde yapılmaktadır.

Cumbalar kafes şeklinde yapılarak ahşap doku verilmek suretiyle içerideki kişilerin dışarıdan görülmemesini sağlayan bir yöntemdir. Cumba yapılış nedeni dışarıdan gelen kişileri görebilmek ve aynı zamanda binanın odalarının daha geniş ve güzel görünümü için üretilen yapı çıkıntıları olmaktadır. Evin çıkıntı olan bölümü desteksiz olduğu için ahşap kemerler kullanılarak binaya eklenmektedir.

Cumba Nasıl Yazılır?

Cumba kelimesinin doğru yazılışı cumba şeklindedir.

Cumba Tanımı ve Türk Dil Kurumuna Göre Sözlük Anlamı

Cumba kelimesi eski evlerde yapılan çıkıntılı kafesli yapı demektir. Pencere önlerinde yapılarak odaya daha ferah bir hava vermeyi hedeflemektedir. Cumbaların yapılma nedenleri arasında dışarıdan kapıya gelen kişileri görmek ve yabancı kişiler geldiğinde özellikle hanımların rahatını korumak amaçlamaktadır.

Türk Dil kurumuna göre cumba kelimesinin sözlük anlamı eski evlerde evin sokağa bakan bölümünde kafes şeklinde yapılan çıkma olarak kullanılmaktadır.