Cumartesi atölyeleri Fenerbahçe Vapuru'nda

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İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, programa İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Prof. Dr. Fethiye Erbay, Doç. Dr. Genç Osman İlhan, çok sayıda öğretmen ile eğitim yöneticisi katıldı.

Etkinlikte, okul dışı öğrenme ortamlarının eğitime kattığı değer ve öğrenci gelişimine sağladığı katkılar konuşuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, konuşmasında, müze gibi alternatif öğrenme alanlarının eğitimdeki önemine değindi. Öğrencilerin öğrenme serüvenini sınıfların ötesine taşımanın hayal gücünü geliştirip farklı beceriler kazanmalarını sağladığını dile getiren Yentür, bu tür etkinliklerin eğitimde yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi için fırsatlar sunduğunu, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu kapsamında öğrenci odaklı eğitim anlayışını desteklediğini belirtti. Prof. Dr. Erbay ile Doç. Dr. İlhan da sunumlarında, öğrencilerin müzelere ve açık hava mekanlarına ilgisinin çekilmesi ve bunun akademik başarıya etkilerine ilişkin bilgi verdi. Pedagojik temellere dayalı uygulama örneklerini paylaşan akademisyenler, öğrenmenin yalnızca sınıfta değil, yaşamın her alanında mümkün olduğunu ifade etti. Fenerbahçe Vapuru'nda düzenlenen uygulamalı atölyeler hem eğlenceli hem de öğretici bir atmosfer oluşturdu. Katılımcılar, bu deneyimi öğrenciler için nasıl bir öğrenme sürecine dönüştürebilecekleri üzerine fikir alışverişinde bulundu. Katılımcılara tarihi vapurda düzenlenen sergiler ile unsurları üzerinden örnek öğrenme etkinlikleri sunuldu. Eğitimciler, bu ortamlarda yaparak ve yaşayarak öğrenmenin öğrencilerin ilgisini çektiği kadar onların kalıcı bilgiler edinmelerine de olanak sağladığını belirtti. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.