Culture ne demek? Culture kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Haberin Devamı

İngilizce kökenli bir kelime olarak culture, Türkçede kültür olarak çevirmekte ve kullanılmaktadır. Anlamı üzerinden günümüzde birçok farklı alanda önemli şekilde değerlendirilir.

Culture Ne Demek?

Bu kelime İngilizce üzerinden çevrilmiş hali ile beraber kültür olarak bilinmektedir. Anlamı ister, ‘Bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini meydana getiren, gelenek üzerinden her türlü arayış, düşünce ve sanat varlıklarının her biri,’ biçiminde ele alınmaktadır.

Culture Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kültür kelimesinin anlamı bir toplumun tarihi ya da sanatsal yönden düşünce ve varlıklarının her biri olarak öne çıkıyor.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Her toplumun tarihsel açıdan kültürü bulunmaktadır ve bu kültür Türk Dil Kurumu üzerinden ifade edilmektedir. Öne çıkan ifade kapsamında toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan, düşünce ve sanat varlıkları ile gelenek üzerinden her türlü arayış biçimi ifade edilir. Kültür bir toplumun gelişmesi ve varlığını sürdürebilmesi için en önemli unsurlardan biridir.