Çulluk Kuşu Nedir, Ne Yer Ve Nerelerde Bulunur? Çulluk Kuşunun Eti Yenir Mi, Sesi Ve Özellikleri

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Dünyada çok çeşitte kuş türü bulunmaktadır. Çulluk kuşu da insanlar tarafından dikkat çeken kuş türleri arasındadır. Hayvan bilimine meraklı olan insanlar kuş türlerini araştırmakta ve özelliklerini bilmektedir. Burada mutlaka araştırılan bilgilerde çulluk kuşuna rastlanmaktadır.

Çulluk Kuşu Nedir?

Çulluk kuşuna Avrasya çulluğu da denmektedir. Çulluk ailesinde orta büyüklükte bulunan bu kuş türüne çulluk kuşu denmektedir. Scolopax rusticola ismi çulluk kuşunun bilimsel adıdır.

Çulluk kuşunun kütle ağırlığı 310 gram civarındadır. Çulluk kuşunun korunma durumu standart olacak şekilde asgari düzeydedir.

Çulluk Kuşu Ne Yer?

Çulluk kuşunun beslenme alışkanlığı etçil olarak geçmektedir. Bu beslenme ürünlerini avlanarak elde etmektedir. Çulluk kuşu beslenme ürünlerini elde edebilmek için meşe ağacı gibi ağaçların bulunduğu bölgelerde yer almaktadır. Bunun nedeni ise çulluk kuşunun meşe ağacının kuruyup yere düşen yapraklarının arasında gizlenmesidir. Avlanmada gizliliğini böyle sağlamaktadır.

Bunun bir diğer nedeni ise çürüyen yapraklar arasında yer alan kurt ya da solucan gibi küçük canlıları yemesidir. Çulluk kuşu küçük olan hayvanların etiyle beslenmektedir.

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Çulluk Kuşu Nerelerde Bulunur?

Öncelikle şu bilinmelidir ki çulluk kuşu Türkiye ülkesinde Marmara, Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Trakya gibi yerlerin ormanlarında kış göçmen kuşu olarak bulunmaktadır.

Çulluk kuşu Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya gibi ılıman ve nemli bölgelerde yaşayabilmektedir. Bu yüzden dünyada çulluk kuşu Kuzey Avrupa, Orta Doğu, Rusya, Güney Afrika, Kuzey Afrika'da bulunmaktadır. Hatta Rusya ülkesinde kuluçkaya yatmaktadır.

Bilindiği gibi çulluk kuşu göçmen kuşlardır. Bu sayılan bölgeler çulluk kuşunun kış mevsimini geçirdiği sıcak ve ılıman yerlerdir. Elbette ki çulluk kuşu insanlar arasında yer almadan bu bölgelerin ormanlık ve ağaçlık yerlerinde bulunmaktadır.

Çulluk Kuşunun Eti Yenir mi?

Dünyada çulluk kuşunun eti yenebilmektedir. Fakat sağlık açısından çulluk kuşunun etinin hazmı zorlaştırdığı söylenmektedir. Doktorlar çulluk kuşunun etinin yahni tarzında pişirildiğinde bile sağlığa zararlı olduğunu bildirmektedir.

Çulluk kuşunun eti yense de ve göçmen bir kuş olsa da etinin bir bıldırcın kuşu kadar lezzetli olduğu söylenememektedir. Ülkemizde ve dünyada çulluk kuşunun etinin pişirilmesiyle ilgili fazlasıyla tarif yer almaktadır.

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Çulluk Kuşunun Sesi ve Özellikleri Nasıldır?

Çulluk kuşunun fiziksel özellikleri arasında kısa bacaklı oluşu, uzun gagalı oluşu, iri gözlü oluşu, eti için avlanması ve göçebe bir kuş olması geçmektedir. Çulluk kuşunun tüylerinin rengi ise kahverengi, kül rengi karışımı, tatlı bir esmer renk olabilmektedir.

Çulluk kuşu genellikle 30 ile 40 cm boylarında olabilmektedir. Gagası ise 7 cm ve düz olabilmektedir. Kanat aralığı da 55 ile 60 cm arasındadır. Çulluk kuşunun vücudunun üst kısmı koyu tarçın renginde olurken alt kısmı ise gri ve daha açık tonlarda olabilmektedir.

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Çulluk kuşunun başlarının üstünde yer alan gözleri karakteristik özelliği göstererek oldukça iri ve geniştir. Buna rağmen çulluk kuşunun bacakları kısadır ve pembe rengi anımsatmaktadır.

Çulluk kuşunun sesi ise gürültülü değildir. Aksine kısa ve duraksayarak ses çıkarmaktadır. Sanki bir dijital alette yer alan kapatma düğmesi sesi gibidir. Hatta insanlar tarafından oldukça kısık olan çulluk kuşunun sesi zor bile duyulmaktadır. Çulluk kuşunun sesi insanlar tarafından bozulmuş bir düdük sesine benzetilmekte ve sevimli görülmektedir.