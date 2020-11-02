Çukurova’nın gelecek hedefleri

Rektörlük görevine atandıktan hemen sonra gerçekleştirdiğim fakülte ziyaretlerim sırasında gördüğüm, Çukurova Üniversitesi’nde bir yandan eski üniversitelerin sorunları ile gelişim sürecini devam ettiren birimlerimiz ve kampüsümüz nedeniyle yeni üniversitelerin problemlerini bir arada yaşıyoruz.

GENEL HEDEFİMİZ ULUSLARARASI TANINIRLIĞIMIZI YÜKSELTMEK

Genel hedefimizi, tüm alanlarda daima Türkiye’nin ilk 10 üniversitesi arasında yer almak ve uluslararası tanınırlığımızı yükseltmek olarak özetleyebilirim. Bu bağlamda atacağımız adımlar kısa, orta ve uzun vadede olacaktır. Aday araştırma üniversitesi olmamız bizim için önemli bir motivasyon kaynağı, ancak hedefimiz adaylıktan çıkıp araştırma üniversitesi olmak. Bu konudaki çalışmalarımızı hızlandırıyoruz, tabi tüm planlarımız araştırma üniversitesi ekseninde olmayacak, çünkü kalıcı çözümler zaman istiyor ve bu çözümler ancak orta ve uzun vadede hayata geçirilebilir. Bunlar benim görev süremin ötesinde olsa da bu süreçleri başlatmamız gerekiyor. Örneğin, ekonomik karşılığı güçlü olan patentlere sahip olmak ve bunların sayılarını 100’ün üzerine çıkartmak, aynı şekilde Avrupa Birliği fonlarından desteklenen projelerde bütçe ve sayıyı üst düzeylere taşıyarak, mükemmeliyet merkezlerini kurmak gibi zaman alacak girişimlere hız vermemiz gerekiyor.

ÜSTÜN YETENEKLİ GENÇ ARAŞTIRMACILARA KAPILARIMIZ SONUNA KADAR AÇIK

Üzerinde çalıştığımız çok sayıda konu var, ancak tüm hedeflerimiz için en temel ve önemli konu özellikle ülkemizin öncelikli alanlarında çalışmalar gerçekleştiren başarılı akademisyenleri Çukurova Üniversitesi bünyesine dahil etmek olacak. Üstün yetenekli genç araştırmacılara Çukurova Üniversitesi’nin kapıları sonuna kadar açık ve onlarla kadromuzu genişletmek hedeflerimize ulaşmamızda önemli katkı sağlayacak. Geldiğimiz noktada artık teknolojiyi kullanan üniversiteler değil teknolojiyi üreten üniversiteler ancak üst sıralarda yoluna devam edebilecek. Tabi bunu her alanda yapabilmeniz mümkün değil, belirli önceliklerinizin olması gerekiyor bunları insan ve fiziki altyapınız ile bölgesel ihtiyaçlar şekillendiriyor. Bu perspektiften baktığınızda, tarımsal biyoteknoloji, enerji ve çevre, otonom araçlar ve ileri malzeme teknolojisi gibi başlıkları bu kapsamda söyleyebilirim. Ayrıca Adana’mızın iklimi ve doğası dolayısıyla ön plana çıkmaya başladığı film sektöründe çalışmalara dijitalleşme faaliyetlerini de göz önünde bulundurarak ağırlık vereceğiz.

MÜKEMMELLİYET MERKEZİ KURMAYI PLANLIYORUZ

Üniversitemiz bünyesinde kurmayı planladığımız mükemmelliyet merkezleri konusundaki girişimlerimizi bu alanlarda yapmayı hedefliyoruz. Araştırma kaynakları oldukça sınırlı, dolayısıyla bu sınırlı kaynakları akademik performansa bağlı olarak kullanacağız, nitelikli yayın ve proje üreten akademisyenlerimize öncelik vereceğiz ve mutlaka ödüllendireceğiz. Nitelikli yayın konusuna özellikle vurgu yapmak istiyorum, çünkü istatistikler bu konuda dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Akademisyenlerimizin bu nitelikli yayınlarını etki faktörü yüksek uluslararası dergilerde yayınlamaları konusunda desteklerimiz ve teşviklerimiz olacak. Geleceğimizin umudu ve ülkemizi emanet edeceğimiz başarılı gençlerimiz var, bu gençlerin üniversitemizi tercih etmeleri konusunda mekanizmalar geliştiriyoruz, bunun için bir burs ofisi kurma çalışmamız var. Bu kapsamda yasal süreçler izin verdiği takdirde bir de vakıf kurmayı amaçlıyoruz. Ayrıca üniversitemizde okuyan öğrencilerimizin inovatif ve girişimci yönlerini keşfetmelerini sağlayacak ve içlerindeki cevheri ortaya çıkartacak çalışmalara halihazırda başladık.

TEKNOKENTİMİZ ÖNEMLİ ROL ÜSTLENECEK POTANSİYELE SAHİP

Üniversite-sanayi işbirliği hem bölgemiz hem de ülkemiz için oldukça öncelikli bir konu. Bölge sanayicileriyle toplantılarımız devam ediyor. Sanayicilerimizin üniversitemizden beklentilerinin ve ortak çalışma yürütme isteklerinin yüksek olması beni üniversitemiz adına daha da heveslendirdi. Bu noktada üniversitemizin Teknokent’i önemli rol üstlenecek potansiyele sahip. Kurulmuş olan üniversite sanayi danışma kurullarını aktif hale getiriyoruz, böylece üniversitemizin araştırma stratejilerini belirlerken bölge sanayisini bu sürece dahil etmiş olacağız. Ayrıca, üniversitemiz bünyesinde gerçekleştireceğimiz eğitim ve diğer faaliyetlerle sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün istihdam edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bir nevi üniversite-sanayi işbirliğini biraz daha ileriye götürerek üniversite-sanayi-toplum işbirliğine dönüştürme gayretinde olacağız. Lisans öğrencilerinin öğrenimleri sırasında sanayide geçirecekleri süreyi uzatmak için sanayicilerimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun yanında doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarında da ortaklıkları destekleyecek kaynakları arttırıyoruz. Akademisyenlerimizin ve sanayicilerimizin bilimsel ve teknolojik çalışmalarında özellikle analizlerini rahatlıkla yapabilmeleri amacıyla kurulan merkezi laboratuvarımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Bütün bu süreçleri başarılı yönetmemiz için Teknokent’e ek olarak mühendislik fakültemizin daha etkin bir rol oynaması için başarılı akademisyenlerle takviye etmemiz şart. Bölgemizdeki araştırma-geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin arttırılması konularında bu fakültemizden önemli katkılar bekliyoruz. Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana bölgemizle güçlü etkileşim içinde olan ziraat fakültemiz güçlü akademik kadrosuyla bu misyonuna devam ederken yönetim olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Tüm fakültelerimizden bahsetmem mümkün olmayacak ancak ziraat fakültesiyle birlikte kurucu fakülte olarak tıp fakültesi sahip olduğu araştırma hastanesiyle çok geniş bir bölgeye hizmet veriyor, kapasitesini bitmek üzere olan onkoloji hastanesiyle birlikte ciddi oranda arttırmış bulunuyor. Balcalı hastanemizi bölgenin en modern ve donanımlı hastanelerinden biri haline getirmek de hedeflerimiz arasında yer alıyor. Güçlü altyapısıyla sağlık turizmine de elverişli olan hastanemizi bu alanda da ön plana çıkartmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Genel olarak fen, mühendislik ve sağlık ağırlıklı bir yapılanmadan söz ettim ancak bölgemiz sosyo-kültürel yapısıyla sosyal bilimler alanındaki çalışmalar için önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli üniversitemiz aracılığıyla toplumsal faydaya dönüştürmek ve ülkemiz ve dünya kültür mirasına sunabilmek için çalışmak bizler için önemli bir görev. Bu konudaki proje birimimizdeki destek personeli sayısını ivedi bir şekilde arttıracağız.

ÖĞRENCİLERİN YURT SORUNU BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLDÜ

Araştırmada olduğu kadar eğitimde de önemli adımlarımız olacak, öncelikle öğrenci laboratuvar altyapısını güçlendireceğiz. Öğrencilerimizin yurt sorunu büyük ölçüde çözülmüş durumda, bunun için önceki yönetimlerimize teşekkür ederim. Bir an önce pandeminin sona ermesini ve öğrencilerimizle kampüste buluşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Onların toplumun nazarında değer gören, bilime ve teknolojiye önemli katkıları bulunan ve kendilerini takip eden nesiller için rol model olacak şekilde yetişmeleri için elimizden geleni yapacağız. Öğrencilerimize ders haricindeki zamanlarını bilim ve teknolojiyle iç içe olacak şekilde geçirmeleri için her türlü desteği vereceğim. Üniversitemizin öğrenci takımlarının ulusal ve uluslararası etkinliklerde başarılı olması başlıca hedeflerimizdendir. Güçlü akademik kadromuzla bu başarılara çok kısa süre içerisinde ulaşacağımıza eminim. Öğrenci kulüplerimizin faaliyetlerine önem vererek tüm öğrencilerimizin kulüp faaliyetlerine katılmaları özendirilecek. Öğrencilerimizin gerçekleştirecekleri bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerle ülke çapında farkındalıklar oluşturması son derece önemli.

MEZUNLARIMIZLA YEPYENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ

Bu konuların haricinde çok önemli bir konu da mezunlarımız. Mezunlarımızla yepyeni bir döneme gireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Başlatacağımız etkinliklerle mezunlarımızla bağlarımızı daha da güçlendirerek onlara ne kadar büyük bir camianın bir parçası olduklarını hissettirmeyi hedefliyoruz. Akademide Amerikan sistemi ile bizim sistemimiz hem yasal hem de mali mevzuat yönüyle çok farklı, bu nedenle oradaki anlayışı kendi sistemimize kendi yapımızı da dikkate alarak uyarlamamız gerekiyor. Bilimsel çalışmalara verilecek önemin artması uygulanabilecek en önemli noktadır ve zaten ben de bu doğrultuda çalışmalarımı sürdürüyorum. Sonuç olarak şunu belirtmek istiyorum, aslında önemli olan dışarıdan hangi sistemi aldığınız değil, hedeflerinize yönelik stratejileri uygulama konusunda ne kadar irade koyduğunuz ve ne kadar kararlı olduğunuzdur.

PROF. DR. MERYEM TUNCEL KİMDİR?

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Meryem Tuncel, ilk, orta ve lise eğitimini ilçede tamamladı. Çocukluk hayali olan doktorluğa Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak adım atan Tuncel, okulunu yıldız öğrenci olarak bitirdi. Yeterli olmayan İngilizcesi ve oturma izni olmamasına rağmen cesaret göstererek ABD’ye giden Tuncel, dahiliye ve böbrek hastalıkları dallarında ihtisas yaptı. Ardından da ABD’nin üstün başarılı insanlara sağladığı özel bir vizeyle çalışma ve oturma iznini aldı. Tuncel, öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversitede kısa sürede çok sevilen ve takdir edilen biri haline geldi. Meryem Tuncel, Amerika Birleşik Devletleri’nin tıp alanındaki prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve ‘Dalında Mükemmelliği Yakalamış’ tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen ‘Endowed Chair Ödülü’nün sahibi oldu. Tuncel, bu ödül sayesinde görev yaptığı üniversiteye 1 milyon Dolar bağışlanmasını sağladı. Prof. Dr. Meryem Tuncel, 13 Ağustos’ta Çukurova Üniversitesi’ne rektör olarak atandı.