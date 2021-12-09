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CTRL+Z nedir ve ne işe yarar? Klavyede CTRL+Z tersi nedir (Word, Excel ve Photoshop)

CTRL+Z nedir ve ne işe yarar Klavyede CTRL+Z tersi nedir (Word, Excel ve Photoshop)

Word veya Excel gibi programların kullanımına günlük yaşamda daima ihtiyaç duyulabiliyor. Bu programların içerisinde yer alan bazı kısa yol kombinasyonları kullanımda iyi bir rahatlık sağlayabiliyor. Hemen herkesin bu kısa yol bileşenleri hakkında ilgili fikirlere sahip olması, onların işlerini daha kolay yapabilmelerine yardımcı oluyor. CTRL+Z sıklıkla kullanılan kombinasyonlar arasındadır. Peki bu nasıl yapılır tüm detayları ile sizler için derledik.

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CTRL+Z Windows programlarını çok daha elverişli olarak kullanmaya imkân veren güzel bir tuş kombinasyonudur. Yapılan herhangi bir işlemin geri alınmasında bundan yararlanılır. 

 CTRL+Z Nedir ve Ne İşe Yarar?

 Önemli kısa yol tuşlarından biri olan CTRL+Z, üzerinde çalışan projede yapılan işlemi tekrar geri alınabilmesine yardımcı olur. Kazara yanlış yapılan işlemler bu tuş kombinasyonuyla kolayca düzeltilirler. Eylemlerin geri alınması noktasında bu tuşlara ilgili programdayken doğrudan basılabilir.

 Klavyede CTRL+Z Tersi Nedir (Word, Excel ve Photoshop)

 Klavyede CTRL+Z kombinasyonunun tersi şekilde de ilgili işlemler yapılabilir. Silinmemesi gereken bir şey eğer CTRL+Z ile silindiyse o zaman bu aşamada CTRL+Y tuşlarına basılmalıdır. Bu sayede yine silinen şey eski haline geri döner.

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