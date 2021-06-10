Cto Nedir, Ne İş Yapar? Cto'nun Görevleri Nelerdir

CTO kavramı ile karşı karşıya kalan insanlar, bu konu hakkında büyük bir merakla araştırma yapmaktadır. Dolayısıyla da bu araştırmalarında internetten büyük ölçüde yararlanmaktadırlar. Bu bakımdan konu hakkında son derece sağlıklı bilgilerin verilmesi çok önemlidir.

CTO Nedir?

CTO teriminin açılımı Chief Technology Officer şeklinde olmaktadır. Türkçedeki karşılığı ise teknolojiden Sorumlu Başkan olmaktadır. Bir şirket ya da projede bilimsel ya da teknolojik çalışmaların yönetilmesi noktasında yetkili olan kişi ve yöneticidir. Diğer bir tabir ile CTO organizasyonlar ile alakalı olarak hem bilimsel hem teknolojik sorunları çözebilen ve atılımcı hareketler üretebilen nitelikteki kişilerdir.

CTO pozisyonuna gelmek isteyenlerin alması gereken bazı eğitimlerin varlığı söz konusudur. CTO olmak isteyen bireyler için üniversitelerin dört yıllık eğitimlerinden olan; bilgisayar programcılığı, yazılım mühendisliği, bilişim teknolojileri ve teknoloji ile alakalı olan bölümlerinden lisans eğitimi almak ve mezun olmuş olmak gerekliliği söz konusudur. Bu alanda ilerlemek ve kariyer planı yapma arzusunda olan bireylere yönelik olarak destekleyici nitelikte olan üniversitelerde bulunmakta olan bilgi teknolojileri yüksek lisans programlarından da yararlanılması mümkün olmaktadır.

Buna ek olarak üniversitelerde Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından sunulmakta olan bilgi teknolojileri yönetimi sertifika eğitimleri de kariyer yolunda etkili eğitimler arasında yerini almaktadır. Teknik bilgileri almanın beraberinde bir işletmede yönetici pozisyonunda görev alabilir durumda olmak için kişilerde bazı önemli özelliklerin aranması durumu söz konusudur. Bu aşamada zaman kaybı yaşamaksızın online eğitimler vasıtasıyla bireylerin kendilerini geliştirmesi de mümkün olabilmektedir. İyi bir yönetici olabilmek adına bazı kurallara hâkim olmanın gerekliliği söz konusudur.

Enstitü, işletme yönetimi eğitimiyle stratejik düşünme teknikleri, işletme organizasyonu ve rekabet avantajı konularında kişilerin yetkinlik sağlaması hedeflenmektedir. Yine enstitüde mevcudiyeti söz konusu olan yönetim ve organizasyon eğitimi, işletmelerin organizasyon ve yönetim yapısının hedeflerine ulaşılabilirliğini temsil etmekte olduğunu düşünerek, yönetimde bulunan bireylerin organizasyon fonksiyonunu iyi bilmesinin gerekliliği söz konusudur. Bu kapsamda bir işletmede bir bireyin CTO olarak çalışı durumunda gereksinim duyulan donanıma sahip olunmasını amaçlar.

CTO Ne İş Yapar?

CTO’ların bir şirket ya da proje içerisinde yapmakla yükümlü durumda olduğu son derece büyük öneme sahip olan kilit görevleri bulunmaktadır. CTO’ların yerine getirmekle sorumlu oldukları bu kilit görevlerin başarılı olması şirket ya da projenin kaderini tamamıyla olumlu yönde etkileyebileceği gibi şirketin ya da projenin tamamıyla başarısız olmasına da neden olabilir. Bu nedenden dolayı tüm şirket ya da proje sahipleri çalışan ekibin başına gerçek anlamda kaliteli ve proje ya da şirketi son derece iyi bir noktaya taşıyabileceğine inandıkları insanları bu pozisyona getirirler.

CTO'nun Görevleri Nelerdir?

CTO (Chief Technology Officer) pozisyonunda bir şirket ya da proje üzerinde sorumluluğu bulunmakta olan bireylerin üstlenmiş olduğu son derece büyük öneme sahip olan bazı görevlerinin varlığı söz konusudur. Bu görevlerden belli başlı olanlarını şu şekilde liste halinde vermek mümkün olabilmektedir. Buna göre CTO’nun şirket veya proje üzerindeki temel görevleriyse şunlar olmaktadır:

- İş için ihtiyaç duyulan tüm fırsatları ve riskleri keşfetme becerisini gösterebilmek,

- Araştırma ve geliştirmeye yönelik olan tüm gerek duyulan işlemleri hayata gerçekleştirebilmek,

- Teknoloji ve sosyal anlamda trendlerin şirket ya da proje üzerinde oluşturabilecek olduğu etkileri analiz etmek.

- Yönetim kurulu tarafından hayata geçirilecek olan toplantılara katılmak ve ortaya konulmuş olan görüşler hakkında fikir beyan etmek.

- Şirket ya da projenin teknolojik strateji partnerleri, yatırımcıları, yöneticileri ve işçileri ile görüşmek.

- Yapılan ve yapılması gerekli olanları CEO’ya rapor etmek.