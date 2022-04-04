Cr Sembolü Hangi Element? Cr Elementinin Adı, Özellikleri, Elektron Dizilimi Ve Yükselgenme Basamağı

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Krom, kendisinden başka basit ve farklı maddelere ayrılmayan bütün elementler gibi doğada saf haliyle bulunmaktadır. Periyodik elementler tablosunun 21. Elementidir. Yer kabuğunun en sık görülebilen elementi CR olarak bilinmektedir.

CR Sembolü Hangi Element?

Cr sembolü, Krom elementine aittir. Krom, doğada en çok bulunan ve periyodik tabloda 21 numarada bulunan bir elementtir.

Cr Elementinin Adı, Özellikleri, Elektron Dizilimi ve Yükselgenme Basamağı

Krom, katı maden türü bir elementtir. Atom yapısı 24 olup atom ağırlığı ise 51,996 olarak bilinmektedir. Yunanca renk anlamı taşıyan “Krıma” sözcüğünden adını almıştır. Özellikleri;

1766 yılında Sibirya’da keşfedilmiştir. Çok renkli bileşiklerden olması dolayısıyla Fransız kimyager Nicholas Lous Vauquelin tarafından ayrıştırılarak renk adı verilmiştir.

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Periyodik cetvelde en renkli elementi sayılabilmektedir.

Doğada katı halde bulunan Krom elementi sert bir metal türüdür.

Kararmaz paslanmaz yapısı sayesinde zırhlı araç yapımında, uzay teknolojilerinde kullanılmaktadır.

Türkiye’de CR maden yatakları bulunmaktadır.

Kullanım teknolojisi ve alanına göre kırmızı, yeşil, sarı, turuncu gibi renklendirme görevi de bulunmaktadır.

Buğday rüşeymi, yumurta sarısı, yer fıstığı, peynir, maya ve üzüm suyunda bulunmaktadır. Yeterli miktar alınması vücuda gerekli, fazlası zehirlenme nedeni olabilmektedir.

Çelik ve tekstil sanayinde çalışanlar için yoğun krom alınması sağlık tehdidi oluşturmaktadır.