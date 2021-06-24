Cpm Nedir Ve Nasıl Hesaplanır? Dijital Pazarlamada Cpm (Bin Gösterim Başına Maaliyet) Kavramı

CPM kelimesini dijital pazarlamada reklam sektöründe ekonomi haberlerinde sıklıkla duymuş olabiliriz. Fakat pazarlama alanındaki önemini ve anlamını tam olarak bilemeyebiliriz. Pazarlamayla ve reklamlarla ilgili olan kişi ve kurumlar bu terimin anlamını oldukça iyi bir şekilde bilmektedir.

CPM Nedir?

CPM bin başına maliyet demektir. Bin başına maliyet ise reklamcılıkla yaygın olarak kullanılan bir ölçümdür. Reklam veren kişi ya da kurumun verilen reklamın bin kez görüntülenmesi ya da gösterilmesi için ödemiş olduğu maliyettir.

CPM bu amaçla hesaplanabilen ve ölçülebilen bir değerdir. Bu değerde satın alınan her 1000 gösterim için bir teklif tutarı belirlenir. Bu tutar doğrultusunda reklam görüntülendiğinde de belirtilen tutar üzerinden her 1000 gösterim için ücretlendirme söz konusu olur.

CPM reklam görüntülenmelerini en uygun rakamdan en üst düzeye çıkarmaya fırsat sunmaktadır. Bu strateji görüntülü reklam sektöründe sadece görüntülenebilir olarak ölçülmüş reklam gösterimleri için ödeme yapmak isteniyorsa kullanılabilir.

Stratejinin belirli kuralları vardır. Reklamın CPM hedefinde görüntülenebilir sayılması için verilen reklamın %50 si gibi oranın ekran üzerinde en az 1 saniye ya da daha uzun bir süre gösterilmesi gerekmektedir.

Bu strateji video reklamları için de kullanılabilir. O zaman da gösterim süresi 2 saniye ya da daha uzun bir süre kesintisiz olarak görüntülenebilir olması gerekir.

Bu stratejide tıklama yerine görüntüleme önemlidir. Bu nedenle de reklam gösterimlerinin en üst seviyeye çıkması amaçlanmaktadır.

CPM Nasıl Hesaplanır?

CPM maliyeti hesaplamada her 1000 gösterim ön plana çıkmaktadır. Hesaplamada bütçe yani maliyet bölü gösterim sayısı çarpı bindir. Matematiksel olarak ifade etmek ve formül vermek gerekirse hesaplama formülü şöyledir:

CPM= Bütçe ( Maliyet) / Gösterim Sayısı X 1000

Bir örnek ile hesaplamayı açıklayalım. Bütçe yani maliyet 2.000 TL olsun. Gösterim sayısı da 300.000 olsun. 1000 bizim zaten bin gösterim başı maliyetidir. O halde işlem şöyle sonuçlanmaktadır:

CPM= 2.000 TL / 300.000 x 1000 olaraktır. İşlem sonucu da 6 TL çıkmaktadır. Yani bu örnekte CPM maliyeti 6 TL çıkmaktadır.

Dijital Pazarlamada CPM (Bin Gösterim Başına Maliyet) Kavramı

Bir pazarlama bileşeni olan ürün ya da hizmeti tanıtmak amacıyla bilgisayar, cep telefonu ve diğer dijital ortamda pazarlamanın yapıldığı çeşide dijital pazarlama denmektedir.

Tanımdan da anlaşılacağı gibi dijital pazarlamada ürünü ya da hizmeti tanıtmak en önemli adımdır. Bir ürün ya da hizmeti tanıtmak ise o ürün ya da hizmetin reklamını doğru yapabilmekten geçmektedir. Ancak bu sayede tanıtımı yapılan ürün ya da hizmet amacına doğru ilerler ve başarılı olur.

İşte reklam denilince de akla dijital pazarlama sektöründe CPM stratejisi gelmektedir. Burada tanıtımın yapıldığı reklamın ne kadar tıklama aldığı değil ne kadar sayıda ve ne maliyetinde görüntülendiği önemlidir.

Görüntüleme de ürünü ön plana çıkarmaktadır. Tıklamadan daha fazla önem vererek görüntülemeye önem verirseniz dijital pazarlama alanında CPM stratejisini kullanabilirsiniz.

Dijital pazarlama alanında önemli olan maliyet yani bütçe kavramı CPM sayesinde düşük olacak ve kendiniz belirleyebilirsiniz. CPM stratejisinde uygulamaya koyarken maksimum ödemek istediğiniz tutarı siz belirlersiniz. Bu da teklifinizden daha fazlasını harcamanızı engeller ve dijital pazarlamada reklam bütçenizi korur.

Dijital pazarlamanın en önemli unsuru reklam alanında CPM stratejisini uygularken yerleşim yeri teklifi ve reklam grubu teklifi özelliklerine dikkat etmeniz yeterlidir.