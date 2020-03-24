Çözemediği soruyu tweet attı, belediye cevapladı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde YKS’ye hazırlanan bir genç, çözemediği matematik sorusunu Twitter üzerinden Elbistan Belediyesi’ne gönderdi. Belediye yetkilileri de ‘Sen yeter ki evde kal kardeşim’ diyerek, sorunun çözümünü paylaştı.
Koronavirüse karşı alınan tedbirler nedeniyle tüm eğitim kurumları bir haftalık tatilin ardından uzaktan eğitim süreciyle başladı. Öğrenciler, internet ya da televizyondan eğitimlerine devam ediyor. Alınan tedbirler doğrultusunda evden çıkmayıp bu zamanı evlerinde geçiren öğrenciler, bir yandan da sınavlara hazırlanıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) Üniversite sınavına hazırlanan Enes Balık isimli öğrenci, çözemediği bir matematik sorusu için Twitter hesabı üzerinden Elbistan Belediyesi’nden destek istedi. Belediye görevlileri, Balık’ın bu talebini kısa sürede yerine getirdi. Sorunun çözümünü ayrıntılı bir şekilde anlatan belediye yetkilileri, ‘Sen yeter ki evde kal’ diyerek cevabı da tweet olarak Balık’a gönderdi.
Sen yeter ki evde kal kardeşim 👍🏻 #evdekal #Elbistan https://t.co/IWlJDdFlZp pic.twitter.com/aK3agSZtDA— Elbistan Belediyesi (@ElbistanBel) March 23, 2020
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