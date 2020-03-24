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Eğitim
İHA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 13:00,Son Güncelleme:/

Çözemediği soruyu tweet attı, belediye cevapladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde YKS’ye hazırlanan bir genç, çözemediği matematik sorusunu Twitter üzerinden Elbistan Belediyesi’ne gönderdi. Belediye yetkilileri de ‘Sen yeter ki evde kal kardeşim’ diyerek, sorunun çözümünü paylaştı.

Çözemediği soruyu tweet attı, belediye cevapladı
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Koronavirüse karşı alınan tedbirler nedeniyle tüm eğitim kurumları bir haftalık tatilin ardından uzaktan eğitim süreciyle başladı. Öğrenciler, internet ya da televizyondan eğitimlerine devam ediyor. Alınan tedbirler doğrultusunda evden çıkmayıp bu zamanı evlerinde geçiren öğrenciler, bir yandan da sınavlara hazırlanıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) Üniversite sınavına hazırlanan Enes Balık isimli öğrenci, çözemediği bir matematik sorusu için Twitter hesabı üzerinden Elbistan Belediyesi’nden destek istedi. Belediye görevlileri, Balık’ın bu talebini kısa sürede yerine getirdi. Sorunun çözümünü ayrıntılı bir şekilde anlatan belediye yetkilileri, ‘Sen yeter ki evde kal’ diyerek cevabı da tweet olarak Balık’a gönderdi.

 

 

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