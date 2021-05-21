Çözelti nedir ve özellikleri nelerdir? Çözelti nasıl hazırlanır ve örnekleri

Çözeltiler, iki veya daha fazla maddenin homojen bir karışımıdır. Parçacık seviyesinde homojenliğe sahiptir.

Çözelti Nedir Ve Özellikleri Nelerdir?

Çözelti, çözücü ve çözünen moleküllerin homojen bir karışımıdır. Çözücü, elektrokimyasal etkileşimler yoluyla molekülleri ayırarak başka bir maddeyi çözen bir maddedir. Solüt daha sonra konsantrasyon, çözeltinin tüm kısımlarında eşit olana kadar çözücü içinde yayılır. Bir çözelti sıvı, katı veya gaz olabilir. Ayrıca bir çözelti, sıvılar, gazlar ve katıların bir karışımı olabilir. Bazı durumlarda, deniz suyu gibi, çözelti tuzlar, oksijen ve organik moleküller gibi pek çok farklı türde çözünen maddeden oluşur.

Polar ve Polar Olmayan Çözeltiler

Polar bir çözücü, polar bir çözünen maddeyi çözdüğünde, polar bir çözelti oluşturulur. Çözücü moleküller üzerindeki karşıt yükler, çözünen moleküller üzerindeki zıt yüklerle etkileşime girer ve bunları çözücü boyunca dağıtır. Kutupsal bir çözümde bağlar statik olarak yüklenir, çünkü değişmezler. Polar olmayan bir çözüm söz konusu değildir.

Polar olmayan bir çözeltide, birbirine etki eden aynı zıt yükler prensibi, çözücünün çözünen maddeyi çözmesine neden olur. Bununla birlikte, polar olmayan moleküllerin statik yükleri yoktur. Bunun yerine, elektronlar bazen molekülün aynı tarafında gruplanır. Bu negatif alan, diğer moleküllerdeki elektronları uzaklaştırır ve pozitif yük alanları oluşturur. Bu indüklenen yükler çözelti boyunca hareket eder, onu karıştırır ve çözünen molekülleri hareket ettirir.

Asit ve Temel Çözeltiler

Biyolojik sistemlerde bir çözeltinin asitliği önemlidir. Bir çözelti çok asidik veya çok bazik ise, bir hücredeki proteinler formlarını kaybedecek ve düzgün çalışmayacaktır. Su, çoğu biyolojik sistemde çözücüdür ve birçok kimyasal, suyun asitliğini değiştirebilir. Hücrelerin asitleri ve hücrelerinin temelini dengede tutmak için birçok mekanizması vardır.

Hücreler, gerektiğinde serbest radikalleri ve asidik protonları aktif olarak hücre dışına taşır. Bazı hücreler ayrıca tamponlar veya bir çözeltiyi belirli bir asitlikte tutma eğiliminde olan kimyasallar da üretebilir. Bilim adamları, suda bulunan proton konsantrasyonunun bir fonksiyonu olan asitliği ölçmek için pH ölçeğini kullanırlar. Ne kadar çok proton olursa, çözelti o kadar asidiktir.

Çözelti Nasıl Hazırlanır Ve Örnekleri Nelerdir?

Topraktaki Besinler

Bitkilerin hayatta kalabilmek için topraktaki besin ve minerallere erişmesi gerekir. Bu besinleri ve mineralleri elde etmek için bitkiler, besinleri köklerinin zarlarına yaymalıdır. Bunun yapılabilmesi için besinlerin su ile çözülmesi gerekir. Çözelti daha sonra kökleri yıkar ve kök zarlarına gömülü proteinler, besini hücrelere taşıyabilir. Hücreler besin maddelerine sahip olduktan sonra, daha fazla su hücrelere taşar. Bitkilerdeki bu mekanizma, en uzun ağaçlarda bile su ve besin maddelerinin köklerden üst yapraklara kadar akmasına izin verir.

Çiçek Nektarı

Çoğu çiçek, çiçeklerinde arıları, kuşları ve diğer tozlayıcıları kendine çeken bir çözüm üretir. Çözelti, bir su çözücüsü ve bir çözünen şeker kullanır. Su, polar bir çözücüdür ve şeker, polar bir çözünen maddedir. Birlikte, kutupsal bir çözüm üretirler. Bu şekerli su çözeltisi, tozlayıcılar için kolayca sindirilebilir bir besin kaynağı sağlar. Arılar, yavrularını beslemek için kullanılan başka bir viskoz çözüm olan bal oluşturmak için bu çözeltiyi kullanırlar.

Sinek kuşları ve diğer bazı tozlayıcılar, çözümü enerji için kullanırlar. Çok fazla görünmese de, şekerin bağları muazzam miktarda enerji barındırır. Aslında, insan vücudu bile enerji için glikoza güvenir. Yediğimiz şekerin çoğu meyve ve sebzelerden gelir ve vücudumuzun parçalanması gereken daha karmaşık bir formdadır.

İlgili Terimler

Çözünen: Çözücü tarafından bir çözelti içinde askıya alınan moleküllerdir.

Çözücü: Çözünen madde moleküllerini bir çözelti halinde çözen malzeme veya madde olarak tanımlanır.

Polarite: Bir molekülün sahip olduğu pozitif ve negatif yüklerin miktarı ve bunların nasıl etkileşime girdiğidir.

Konsantrasyon: Bir çözelti içinde çözücü hacmi başına çözünmüş çözünen madde miktarıdır.