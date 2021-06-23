COVID-19 sonrası iş dünyasının geleceği

GERİ DÖNÜLMEZ BİR DÖNEMDEYİZ

Prof. Dr. Muhammed Şahin: “Bugün birçok şirketin gündemindeki en temel sorulardan biri yaklaşık 1,5 yıldır hızlı bir değişim yaşayan çalışma hayatının COVID-19 sonrasında nasıl bir evrim geçireceğidir. Belki de onlarca yıla sığacak gelişmeleri birkaç ayda gerçekleştiğine tanık olduk. Artık geri dönülmez bir değişimin içindeyiz. İş modelleri de çalışma ortamlarının da hızlıca ve yaygınlaşarak değişeceğine tanık olacağız. Üç farklı çalışma şekli olacak. Uzaktan ama senkron, uzaktan ama asenkron (proje ve iş bazlı çalışma) ve son olarak yüz yüze çalışma. Önümüzdeki dönem bu 3 farklı çalışma modelinin bir arada olduğunu göreceğiz. Pandemi öncesi 5-10 yıl içerisinde çalışanların yarısının freelance olarak çalışacağı yönünde öngörüler vardı. Pandemi bunu da öne aldı. Yıllardır Z kuşağına uygun çalışma ortamlarını araştıran şirketler pandemi ile kendilerini Z kuşağına uygun çalışma ortamının içinde buldular. Kendini iyi yetiştirmiş Z Kuşağı, kendini yenileyememiş, düzene ayak uyduramamış şirketleri tercih etmeyecek. Bu değişime dur deme şansımız yok” dedi.

ÇALIŞAN AİDİYETİ MEMNUNİYETE BAĞLI

Prof. Dr. Muhammed Şahin özellikle iş mekanlarında değişimin çok hızlı ve kaçınılmaz olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Birçok ofis tekrar tasarlanacak. Büyük ofisler artık anlamsızlaşacak. Kişisel ofis kavramı gereksiz hale gelecek. Ortak alanlar önemli olacak. Network alanları ve ortak aktivite alanları artacak. Özel görüşmeler için özel randevu sistemiyle çalışan ofisler olacak. Birçok şirket çalışan aidiyetliği duygusunun mekana değil çalışan memnuniyetine bağlı olduğunu görecek.”

İŞ YAPIŞ ŞEKLİ DEĞİŞECEK

Üniversitenin İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hande Karadağ ise şöyle konuştu: “COVID-19 krizinde hem bireysel ve sosyal hayatımız, hem de iş dünyası geri dönülemez bir şekilde dönüşüme uğradı. Kriz sonrasında çalışanların kendi kariyerlerinden olan beklentilerinde ve firmaların iş yapış şekillerinde ciddi değişiklikler bekliyoruz. Firmalar için çeviklik ve yaratıcılığın yardımı ile özellikle dijitalleşmenin getirdiği yeni iş fırsatlarından en üst düzeyde faydalanabilmek, çalışanlar için ise sürdürülebilir kariyer en önemli değişim noktaları olarak öne çıkıyor. Ayrıca şirketlerle birlikte kriz dönemi ve sonrasında liderlik ve yönetim, çalışan beklentileri, değişen iş modelleri ve krizi kalıcı ve faydalı bilgiye çevirmek konularında onlara yol gösterici olabilecek çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Ayaydın Miroglio İK Direktörü ve MEFx Yönetim Kurulu Üyesi Mine Alptekin de “COVID-19 döneminde iş dünyası artık yeni iş yapma tarzını konuşuyor. İş yapma biçimlerinin tekniği ve kimleri ne şekilde etkilediği öteden beri gündemdeyken, özellikle son dönemde bu konuda yeni ihtiyaçlar kendini göstermeye başladı. Mesela iş yerlerinde hibrit çalışma tarzı şirketlerin global, yerel, büyük veya küçük büyüklükte olmasına göre ayrı olanaklarla karşımıza çıksa da, iş dünyası genel olarak bu yeni modele çok sıcak bakar duruma geldi. Ancak bu durum aynı zamanda şirket kültürü, çalışanların şirkete bağlılığı ve ait olma duygusu gibi konularda da sıkıntı yaşatmaya başladı. Bunu, işe başladıktan kısa süre sonra ayrılan çalışanlarla görüşmelerimizde yakından görmeye başladık. Bu yüzden işveren markası olma, çalışan deneyimi kavramları eskisinden daha önemli ve öncelikli olarak gündemde yerini aldı” dedi.