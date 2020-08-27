Country ne demek? İngilizce Country kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Türkçe karşılığı olarak Country kelimesi, ‘ulus ve ülke’ şeklinde genel anlamı ile beraber değerlendirilmektedir. Aynı zamanda buna benzer farklı anlamlar üzerinden de ele alınan bir kelime olduğunu söylemek mümkün.

Country Ne Demek?

Belli başlı bazı farklı anlamları üzerinden İngilizcede country kelimesi yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür.

- Memleket

- Ulus

- Millet

- Vatan

- Ülke

Bu şekilde değişik anlamları ile beraber farklı cümlelerde kullanılabilir. Bu durum değerlendirilecek konuya bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Çünkü İngilizcede genelde kelimelerin birden fazla anlamı bulunur. Her bir anlam amaca ve kurulacak olan cümleye bağlı olarak değişik durumları anlatır.

‘’I love my Country.’’ (Ben ülkemi seviyorum.)

Görüldüğü üzere bu şekilde farklı cümleler üzerinden country kelimesini kullanabilirsiniz. Genel anlamıyla ulus ve ülke olarak tanımlansa dahi, yukarıdaki ifadeler üzerinden de ele almak mümkün.