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Cost 2. Ve 3. Hali Nedir? Cost Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Cost 2. Ve 3. Hali Nedir Cost Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizce dilini öğrenmek isteyenler kullanılan fiillerin anlamlarını merak edebiliyor. Cost fiilini araştıranlar, ikinci ve üçüncü hallerini öğrenmek istiyor. İngilizce dilinde kullanılan tüm filler kişilerin ilgisini çeken bir konudur. Bireyler cost fiilinin ikinci ve üçüncü zaman hallerini merak ederek detaylı bir araştırma gerçekleştirebiliyor. Cost 2. ve 3. hali nedir? Cost fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleleri derledik.

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İngilizce dilinde kullanılan farklı fiil türleri bulunuyor. Cost fiili de yaygın olarak kullanılan bir fiil türüdür. Cost fiili, düzensiz bir fiil olarak biliniyor. Üç hali de aynı kullanılan özel bir fiil olarak biliniyor. 

 Cost 2. ve 3. Hali Nedir? 

 İngilizce dilinde yer alan sözcük türlerinin bazı görevleri oluyor. Türkçe dilinde olduğu gibi, İngilizce dilinde de birçok farklı fiil bulunuyor. Cost kelimesi de İngilizce dilinde yer alan ve yaygın kullanılan filler arasındadır. Cost fiili düzensiz bir fiil olarak kullanılan önemli bir fiildir. Cost fiilinin 2. ve 3. hali hakkında birçok araştırma yapılabiliyor. Cost fiili, üç haliyle de aynı kullanılan nadir fiillerden biridir. 

 Cost Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler 

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 Cost fiiliyle kullanılan örnek cümleler kişilerce merak ediliyor. Cost fiilinin hem ikinci hem de üçüncü zaman halleri merak edilen bilgiler arasındadır. Cost fiili üç haliyle de aynı şekilde kullanılan bir fiildir. Örnek cümle şu şekildedir; 

This pencil cost me 5 dollars.

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