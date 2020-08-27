Cosplay ne demek? İngilizce Cosplay kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Cosplay kelimesi aslında Japonca bir kelimenin kökü ile İngilizce bir kelimenin birleşimi ile oluşmuş bir kelimedir. Manası ise kabaca ''Kostümlü oyun'' olarak çevrilebilir.

Cosplay Ne Demek?

Bu sanat, çeşitli kostüm ve aksesuarlar kullanılarak, sanatı yapacak olan kişinin kendi üretmiş olduğu karakteri taklit ederek meydana getirdiği oyunu, bir performans sanatıdır. Daha çok Japonya ve Doğu Asya yapımlarından etkilenerek oluşturulmuştur.

Cosplay konusu, bir fantezi veya aşk gibi her türlü konuyu ele alabilir. Bu sanatı yapan kişilere ise ''Cosplayer'' adı verilmektedir. Bu işi meslek olarak yapanların yanı sıra hobi olarak da yapanlar vardır.

Bu sanat kimi zaman bir alışveriş merkezinde kimi zaman ise özel stüdyolarda karşımıza çıkmaktadır. 1998 yılından bu yana Japonya dahil bir çok ülkede Cosplay gösterileri için sergi noktaları kurulmuştur. Ayrıca Cosplay festivalleri de dünyanın hemen hemen her yerinde yaygınlaşmaya başlamıştır.