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Trigonometri bir dik üçgenin açıları ile kenarları arasındaki bağlantı şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle Matematik, Fizik, Mühendislik alanlarında kullanılan trigonometride kosinüs fonksiyonu büyük önem taşımaktadır.

Cos 0-30-45-53-60-90-120 Değerleri Kaçtır?

Bir dik üçgende komşu açının kenarının hipotenüse bölünmesi ile elde edilen değere kosinüs denilmektedir. Bu değer A açısının kosinüs değeri ise Bu cosA şeklinde gösterilmektedir. Kosinüs teoremi geometride üçgen üzerinde iki kenarı ve aralarındaki açı verildiği zaman bilinmeyen kenarı bulmak amacı ile kullanılan formül olmaktadır.

İki kenar ve aralarındaki açı değeri verildiği zaman üçüncü kenar ve üç kenarın hesaplanmasında kullanılan kosinüs teoremi sadece dik üçgenlerde uygulanan Pisagor bağlantısını tüm üçgenler için genellemektedir. Kosinüs değerlerinin hesaplanmasının dışında belli başlı bazı açıların kosinüs değerlerinin bilinmesinde fayda bulunmaktadır. Cos 0-30-45-53-60-90-120 değerleri şu şekildedir:

- Cos0: 1

- Cos 30: √3/2

- Cos45: √2/2

- Cos60: 1/2

- Cos90: 0 sayısına eşittir.

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Cos53 değerini bulmak ise oldukça kolaydır. Çünkü bu değer 3, 4, 5 özel üçgenin iç açılarını oluşturmaktadır. Formül üzerinden ele alındığı zaman ise cos53 şu şekilde bulunmaktadır:

Cos53: Komşu dik kenar uzunluğu/ hipotenüs dik kenar uzunluğu

Cos120 değerini bulmak için ise cos60 değerini bilmek gerekir. Çünkü cos120 -cos60 değerine eşit olmaktadır. Buna göre cos120: - 1/2 değerini vermektedir.