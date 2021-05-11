Çorum'un alan kodu kaçtır? Çorum telefon kodu hakkında bilgi

Özellikle doğal güzellikleri ile bir adım öne çıkan Çorum, aynı zamanda tarihi ve kültürel yapısı ile de sevilen bir şehirdir. Diğer yandan rafting yapmak için en ideal bölgeler içerisinde yer alır. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra ticari açıdan da her geçen gün gelişen Çorum için, şehrin alan kodu merak edilmekte ve internet üzerinden de araştırılmaktadır.

Çorum'un Alan Kodu Kaçtır?

Çorum alan kodu 0364’tür. Sabit hatlar üzerinden herhangi bir numarayı aramak istediğiniz vakit, bu numarayı tuşlamak suretiyle bağlantı kurabilirsiniz. Aynı zamanda hem Çorum merkez hem de ilçeleri açısından sabit olarak bu alan kodunu değerlendirmeniz mümkün. Özellikle her geçen gün daha fazla büyüyen bir şehir olması ile beraber, bölgeye yapılan iletişim de günden güne artış gösteriyor.

Bu bağlamda 364 alan kodu ile beraber şehre ulaşım sağlayarak ilgili nokta üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Cennetten bir köşe sayılan Çorum'un yaylaları ile beraber yüksek dağlarının yanı sıra, muhteşem güzellikleri eşliğinde önemli şehirlerden biridir. Şehir üzerinden bireysel olarak ya da pek çok kurum kapsamında, sabit telefon numaralarını 364 alan kodu ile beraber ulaşım sağlamanız mümkün.