Çorum plaka kodu kaçtır? Çorum ve ilçelerinin plaka harfleri

Çorum ili, Türkiye'de Karadeniz'in Orta Karadeniz bölümünde yer alan bir ildir. Çoruma ait ilçeler; Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ olarak sıralanabilir.

Çorum İli Plaka Kodu

Çorum ili plaka kodu 19 olarak bilinir. Çorum'a ait olan her türlü araç gereçte bu plaka kodu kullanılmaktadır. Çorum ilçelerinin kodu ise baş harflerine göre belirtilmiştir. İlçe ilçe farklı olmasının sebebi, meydana gelebilecek karışıklıkları önlemek ve her türlü işlemde kolaylığı sağlamaktır. Dilerseniz Çorum'a ait ilçelerin plaka kodlarına göz atalım.

Çorum İlçelerine Ait Plaka Harf ve Kodları

Merkez'de kullanılan kodlar;

AC 001 – AZ 999 DA 001 – DZ 999 EN 001 – EP 999 EF 001 – EF 999 EA 001 – EA 999 KA 001 – KZ 999 ES 001 – ET 999 EV 001 – EZ 999 M 0001 – M 3000 T 0001 – T 0999 S 0001 – S 3000 olarak sıralanabilir.

Alaca'da kullanılan kodlar;

M 3001 – M 3500 T 2501 – T 3000 LC 001 – LZ 999 LA 001 –LZ 999 S 3001 – S 4000 olarak sıralanabilir.

Bayat İlçesi kodlar;

PA 001 – PC 999 T 3001 – T 3050 M 3501 –M 4000 S 7001 – S 7500 olarak sıralanabilir.

İskilip ilçesi kodlar;

M 4001 – M 4500 S 4001 – S 4500 FC 001 – FZ 999 FA 001 – FA 999 T 2001 – T 2500 olarak sıralanabilir.

Mecitözü ilçesi kodlar;

M 4501 – M 5000 NA 001 – ND 999 NC 001 – ND 999 S 4501 – S 5000 T 4000 – T 4500 olarak sıralanabilir.

Osmancık ilçesi kodlar;

EU 001 – EU 999 HA 001 – HF 999 HH 001 – HH 999 M 5001 – M 5500 S 5001 – S 6000 T 1501 – T 2000 EC 001 – EC 999 EH 001 – EH 999 EL 001 – EL 999 olarak sıralanabilir.

Ortaköy ilçesi kodlar;

M 6501 – M 7001 S 8001 – S 8500 ZA 001 – ZA 999 olarak sıralanabilir.

Kargı ilçesi kodlar;

RC 001 – RE 999 S 7501 – S 8000 M 6001 – M 6500 RA 001 – RA 999 olarak sıralanabilir.

Sungurlu ilçesi kodlar;