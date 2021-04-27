Çorum plaka kodu kaçtır? Çorum ve ilçelerinin plaka harfleri
Plaka denildiğinde aklımıza günlük hayatta sık sık kullanılması gelir ve olmazsa olmaz şeyler arasında olduğunu biliriz. Hem trafiğin işleyişi hem de cezai, hukuki ve yasal işlemlerin başlatılması için gerekli tespitlerin yapılmasına yardımcı olan bir eşyadır. Çorum ilinin plaka kodlarını, Çorum iline ait olan ilçeleri ve o ilçelerin plaka kodlarını derledik.
Çorum ili, Türkiye'de Karadeniz'in Orta Karadeniz bölümünde yer alan bir ildir. Çoruma ait ilçeler; Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ olarak sıralanabilir.
Çorum İli Plaka Kodu
Çorum ili plaka kodu 19 olarak bilinir. Çorum'a ait olan her türlü araç gereçte bu plaka kodu kullanılmaktadır. Çorum ilçelerinin kodu ise baş harflerine göre belirtilmiştir. İlçe ilçe farklı olmasının sebebi, meydana gelebilecek karışıklıkları önlemek ve her türlü işlemde kolaylığı sağlamaktır. Dilerseniz Çorum'a ait ilçelerin plaka kodlarına göz atalım.
Çorum İlçelerine Ait Plaka Harf ve Kodları
Merkez'de kullanılan kodlar;
- AC 001 – AZ 999
- DA 001 – DZ 999
- EN 001 – EP 999
- EF 001 – EF 999
- EA 001 – EA 999
- KA 001 – KZ 999
- ES 001 – ET 999
- EV 001 – EZ 999
- M 0001 – M 3000
- T 0001 – T 0999
- S 0001 – S 3000 olarak sıralanabilir.
Alaca'da kullanılan kodlar;
- M 3001 – M 3500
- T 2501 – T 3000
- LC 001 – LZ 999
- LA 001 –LZ 999
- S 3001 – S 4000 olarak sıralanabilir.
Bayat İlçesi kodlar;
- PA 001 – PC 999
- T 3001 – T 3050
- M 3501 –M 4000
- S 7001 – S 7500 olarak sıralanabilir.
İskilip ilçesi kodlar;
- M 4001 – M 4500
- S 4001 – S 4500
- FC 001 – FZ 999
- FA 001 – FA 999
- T 2001 – T 2500 olarak sıralanabilir.
Mecitözü ilçesi kodlar;
- M 4501 – M 5000
- NA 001 – ND 999
- NC 001 – ND 999
- S 4501 – S 5000
- T 4000 – T 4500 olarak sıralanabilir.
Osmancık ilçesi kodlar;
- EU 001 – EU 999
- HA 001 – HF 999
- HH 001 – HH 999
- M 5001 – M 5500
- S 5001 – S 6000
- T 1501 – T 2000
- EC 001 – EC 999
- EH 001 – EH 999
- EL 001 – EL 999 olarak sıralanabilir.
Ortaköy ilçesi kodlar;
- M 6501 – M 7001
- S 8001 – S 8500
- ZA 001 – ZA 999 olarak sıralanabilir.
Kargı ilçesi kodlar;
- RC 001 – RE 999
- S 7501 – S 8000
- M 6001 – M 6500
- RA 001 – RA 999 olarak sıralanabilir.
Sungurlu ilçesi kodlar;
- S 6001 – S 7000
- SA 001 –SK 999
- T 1000 – T 1500
- ER 001 – ER 999
- M 5501 – M 6000
- ED 001 –EE 999
- EK 001 – EK 999 olarak sıralanabilir.