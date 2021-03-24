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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 24.03.2021 - 04:53 | Son Güncelleme:

Çorap Söküğü Gibi Gitmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Çorap Söküğü Gibi Gitmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çorap Söküğü Gibi Gitmek deyiminde ''çorap'' kelimesi bir işe başlamak, ''sökük'' sözcüğü ise o işi tamamına erdirmek manasında kullanılmıştır. Herhangi bir zorluğun mevzu bahis olmadığı işler için bu deyim söylenir. Sizin için ''Çorap Söküğü Gibi Gitmek'' deyiminin anlamını örnek cümleler ile birlikte derledik.

''Eli Kulağında'' deyimi ile aynı anlama gelen deyimin ''Çorap Söküğü Gibi Gelmek'' şeklindeki kullanımı da yaygındır.

 Çorap Söküğü Gibi Gitmek Ne Demek?

 Bu deyim, beklenen şeylerin çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşmesi demektir. Deyimde, önemli olanın bir işe başlamak olduğu vurgulanır. Planlarını gerçekleştirmek isteyenler, bunun için harekete geçmeli ve ilk adımı atmalıdır.

 Çorap Söküğü Gibi Gitmek Deyiminin Anlamı (TDK)

  1. Anlamı: Her şeyin istenildiği gibi gitmesi ve kısa sürede sonuçlanması.
  2. Anlamı: Bir işin giderek kolaylaşması ve tamamlanması.

 Çorap Söküğü Gibi Gitmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 1- Bu dükkanı açmakla iyi bir başlangıç yaptın, gerisi çorap söküğü gibi gidecektir.

 2- Söylediklerinin tamamı doğru çıktı, her şey çorap söküğü gibi gitmeye devam ediyor.

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