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Cook 2. Ve 3. Hali Nedir? Cook Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Cook 2. Ve 3. Hali Nedir Cook Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Yapılan davranışları, eylemleri, hareketleri, oluşları zamana bağlı olarak anlatan kelimelere fiil bir diğer ismiyle de yüklem denmektedir. Dolayısıyla Türkçe de ve diğer dillerde de cümle kurabilmek için özne kadar fiil de önemlidir. İngilizcede fiiller dilin kendi öz yapısına bağlı olarak ikinci ve üçüncü halleriyle de kullanılmaktadır. Cook fiili de İngilizce bir fiildir. Bazı cümle yapılarında bu fiilin yalın hali değil de ikinci ve üçüncü halleri kullanılması daha doğru görülmektedir. Bu bakımdan yazıda sizlerin bilgilenmesi amacıyla cook fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, cook fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleriyle örnek cümleler nasıldır detayları ile derledik.

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 İkinci bir dil bilmeyen bireyler bile kendi konuştukları ana dillerinden dolayı fiil kavramını çok iyi bilmektedir. İkinci öğrenecekleri dil bir de İngilizce ise bu fiillerin ikinci ve üçüncü hallerinin nasıl yapıldığını da öğrenmektedir. Hatta bazen insanlar bu fiillerin ikinci ve üçüncü hallerini standart olduğu için ezberlemek zorunda da kalmaktadır. 

 Cook Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir? 

 Cook fiili İngilizce bir fiildir. Bu amaçla öncelikle cook fiilinin Türkçe karşılığını iyi kavramak lazımdır. Cook fiili Türkçe olarak pişirmek, bir şeyi ısıtmak demektir. Yani bu fiil aha çok yemek yapma davranışında karşımıza çıkmaktadır. 

 Örneğin cook fiilinin kullanıldığı bir cümle kuralım. Yarın bütün gün yemek pişireceğim cümlesi cook fiilinin kullanıldığı basit yapılı bir cümledir. O halde bu cümlenin İngilizcesi de şöyledir; '' I'm going to cook all day tomorrow.'' 

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 Yukarıdaki cümlede görüldüğü gibi cook fiilinin birinci hali bu cümle yapısında kullanılmıştır. Cook fiilinin ikinci hali de '' cooked'' olarak geçmektedir. Çünkü bu fiil düzenli bir fiildir. Düzenli fiil olduğu için sadece ''ed'' takısı alınarak fiil ikinci haline dönüştürülmektedir. 

 Cook fiilinin üçüncü hali de fiile ''ed'' takısının gelmesiyle yapılmaktadır. Yani cook fiilinin üçüncü hali de ikinci haliyle aynıdır ve ''cooked'' şeklindedir. 

 Cook Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler 

 Cook fiilinin ikinci ve üçüncü halinin cooked olduğunu bildirdik. Örnek cümlelere geçmeden önce İngilizcede ve diğer tüm dillerde var olan zamanları bilmek gerekmektedir. Yani cook fiilinin ikinci ve üçüncü hali hangi zamanlarda kullanılmaktadır. Bu konuyu iyi bildikten sonra örnek cümleleri de anlamak daha kolay olacaktır. 

 Cook fiilinin ikinci hali olan cooked fiili geçmiş zaman olarak kurulan cümlelerde kullanılmaktadır. Bu fiilin üçüncü hali olan cooked da geçmiş zaman cümlelerinde kullanılmaktadır. Bununla beraber bu fiilin ikinci ve üçüncü hali bir de şimdiki zaman cümlelerinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla bizim örnek cümlelerimiz şimdiki zaman ve geçmiş zaman olacaktır.

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 İşte cook fiilinin ikinci ve üçüncü haline örnek cümleler şöyle sıralanmaktadır; 

Pişirilmiş tavuk harika kokuyor. Cooked chicken smells great.

Annem geçen gün çok lezzetli sebze pişirdi. My mother cooked very tasty vegetables the other day. 

Dün akşam kendime köfte pişirdim. I cooked meatballs for myself last night. 

Eğer hindi pişirseydim dün eşim kesinlikle yemezdi. If I had cooked a turkey yesterday, my wife certainly wouldn't have eaten it. 

Çocuklar eve gelmeden önce hamburger pişirmiştim. I cooked a hamburger before the kids came home.

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