Conta Nedir? Conta Yakan Araba Nasıl Anlaşılır

Conta, günümüzde önemli bir yere sahip olan araçlardır. Yalıtım ve sızdırmazlık için çeşitli alanlarda kullanılma imkanına sahip olmaktadır. Bu nedenle contalar günümüzde sıklıkla kullanılır.

Conta Nedir?

Contalar yalıtımı ve sızdırmazlığı sağlamak amacıyla kullanılan araçlardır. Üst üste bindirilmiş olan tesisat veya makine parçalarının arasına konulan gaz veya sıvı kaçaklarını engelleyen ve parçaların birbirlerine oturmasını kolaylaştırabilen levhalara verilmiş olan bir isimdir. Sızdırmazlık ekipmanları deri, mantar, keçe, kurşun, plastik, asbest, kâğıt, yapı izolasyonu içerisinde, boru hatlarında ve kimyasal olan maddelerden üretilerek pek çok alanda kullanılırlar. Mantar levhalardan elde edilmiş olan contalar 150 dereceye kadar olan ve orta basınca büyük ölçüde dayanıklılık gösterirler.

Conta Yanması Belirtileri Nelerdir?

Contaların yanma nedeni genellikle tek bir nedenden dolayı kaynaklanmamaktadır. Bundan dolayı arıza tespiti gerçekleştirilirken bu hususa dikkat edilmeli ve sebebi iyi bir biçimde araştırılmalıdır. Genel olarak motor soğutma suyunun içerisine yağ karışması, motorun yağına su karışması, motor soğutma suyunda meydana gelen kirlenmeler, egzoz içerisinden beyaz renkte duman çıkması gibi sebepler conta yandığının birer göstergesi olmaktadır.

Conta Kullanım Alanları Nelerdir?

Katı, sıvı veya gaz şeklindeki akışkanları olması gerekli olan yerde tutan veya sızıntı yapmasını önleyen sızdırmazlık elemanı niteliğine sahip olan conta, kullanım alanları kapsamında literatürde şu biçimde ayrılmıştır.

Deniz Taşıtları

Otomotiv

Endüstriyel

Elektrik ve Elektronik

Isıtma ve Soğutma Hatları

Şeklinde sıralamak mümkündür.