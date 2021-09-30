Con con ne demek? Con con kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Con con kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Sünepe

2- Kıtıpiyos

3- Mukallit

4- Gösteriş Meraklısı

5- Kibirli

6- Mütekebbir

7- Kurumlu

8- Kasıntı

Con Con Ne Demek?

Con con, zengin, küstah ve şımarık anlamına gelir.

Con Con Kelimesinin Anlamı Nedir?

Özellikle gençler arasında yaygın olarak kullanılan con con kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Zenginliğiyle, pahalı kıyafetleriyle ve buna benzer maddi şeylerle övünen kişi

İkinci Anlamı: Zenginmiş gibi davranan, sürekli böbürlenen

Örnek Cümle:

''Con con kişilerle takıla takıla sen de onlar gibi gösteriş budalası olmuşsun.''