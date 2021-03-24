Çömlek Hesabı ne demek? Çömlek Hesabı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Anadolu'da hala yaygın bir şekilde kullanılan Çömlek Hesabı deyimi, bilgisi ve tecrübesi olmadan her işte başarılı olabileceğini düşünen kişiler için söylenir.

Çömlek Hesabı Ne Demek?

Bu deyim bir işi layıkıyla yapmamak ve yeteri kadar bilgi sahibi olunmayan konularda bile sorumluluk almak anlamına gelir.

Çömlek Hesabının Anlamı (TDK)

TDK'ya göre çömlek hesabı deyiminin üç anlamı vardır.

Anlamı: Ustalık gerektiren işlerin herkes tarafından yapılabileceğini sanmak. Anlamı: Üstünkörü yapıldığı için hiçbir şekilde güvenilmemesi gereken hesap. Anlamı: Bir işi ciddiye almadan, gelişigüzel bir şekilde yapmak.

Çömlek Hesabının Örnek Cümle İçindeki Kullanımı

1- Onun yaptığı çömlek hesaplarına güvenseydim şimdiye kadar çok iflas etmiştim.

2- Çömlek hesabı yaparak ne başarılı olabilirsin ne de zengin.

3- Çömlek hesabı yapmaya devam edersek ayın sonunu zor getiririz.