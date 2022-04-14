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Come 2. Ve 3. Hali Nedir? Come Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Come 2. Ve 3. Hali Nedir Come Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizce dilinde kullanılan come fiili pek çok kişi tarafından araştırılabiliyor. Come fiilinin anlamı ve farklı zaman halleri kişilerce merak edilebiliyor. İngilizce dilinde çok kullanılan come fiilinin, ikinci ve üçüncü zaman halleri bireylerin araştırarak detaylı bilgilere ulaşmak istediği konular arasında yer alıyor. Come 2. ve 3. hali nedir? Come fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümlelerle ilgili detayları derledik.

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İngilizce dilinde kullanılan come fiili, gelmek anlamında kullanılıyor. Come kelimesinin ikinci hali came, üçüncü hali ise ikinci halinden farklı olarak come şeklinde ifade ediliyor. 

 Come 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Türkçe dilinde bulunan fiiller, İngilizce dilinde de bulunuyor. Türkçe dilinde gelmek fiili, İngilizce dilinde come olarak ifade ediliyor. Come fiilinin ikinci ve üçüncü halleri de oldukça merak ediliyor. Come fiili, gelmek fiili olarak İngilizce dilinde kullanılıyor. Zaman hallerini doğru olarak belirleyebilmek için, 2. ve 3. hallerini doğru bilmek gerekiyor. Come fiilinin ikinci hali came, üçüncü hali ise come olarak ifade edilir. 

 Come Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler 

 Come fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri, İngilizce öğrenen kişilerin ilgisini çeken bir konudur. Her fiilin ikinci ve üçüncü zaman halleri bulunuyor: Come fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleriyle ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir; 

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She didn’t come to my happybirtday. (ikinci hali) 

I have come to Istanbul twice before and this is my third time! I love this city.

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