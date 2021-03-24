Çomak Sokmak ne demek? Çomak Sokmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çomak sokmak deyimi birinin yapılan işi istememesi neticesinde işin olmaması için sorun çıkarması şeklinde ifade edilebilir. Çomak sokmak deyimi dilimizde sıklıkla kullanılan deyimlerden biridir. Bu sebeple de anlamının öğrenilmesi gerekir.

Çomak Sokmak Ne Demek?

Bir işin olmaması adına bu işi engelleyen davranışlar içerisine girmek çomak sokmak deyimi ile açıklanmaktadır.

Çomak Sokmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Çomak sokmak deyimi kişilerin yolunda giden işlerinin yapılmaması adına davranışlarda bulunmak şeklinde açıklanabilir. Kişiler eğer bir işin yolunda gitmesini istemiyorsa nu işin olmaması adına faaliyetlerde bulunur. Bu sebeple de bu gibi durumlar çomak sokmak deyimi ile anlatılır.

Çomak Sokmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Benim işime çomak sokmaktan artık vazgeç.

Bu cümlede kişi, artık işimi engellemeye çalışma anlamında çomak sokmak deyimini kullanmıştır.