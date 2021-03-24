Çoluk Çocuk ne demek? Çoluk Çocuk deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çoluk çocuk deyimi, iki anlamı ile karşımıza çıkıyor. Bu anlamlarında herkesçe bilineni çocuklarla birlikte aile topluluğu anlamında kullanılmasıdır. Bu anlamdan çok uzak olmamakla birlikte deneyimsiz küçük yaştaki kişiler içinde cümle içinde yaygın bir kullanımı bulunuyor. Deyim olarak tüm manalarının tam anlamı ile bilinmesi hem deyimin özünün korunması hem de doğru kullanımı açısından oldukça önemli.

Çoluk Çocuk Ne Demek?

Çoluk çocuk, kelime anlamı bakımından çocuklar da içinde bulunmak üzere bütün ev halkını bir diğer ifade ile bütün evde yaşayanları belirtmek üzere kullanılıyor. Çocuklarla birlikte aile topluluğunu ifade eden bu iki sözcükten oluşan söz grubu, gerçek anlamından çokta uzak anlamlara bürünmüyor. Çoluk çocuk, henüz hayat tecrübesi pek olmayan yaşı küçük çocuk ve gençleri de kimi zaman ifade ediyor. Ayrıca içinde çocukların bulunduğu kalabalığı açıklamak içinde tercih ediliyor.

Çoluk Çocuk Deyiminin Anlamı

Çoluk çocuk deyiminin anlamları:

- Çocuklarla birlikte aile topluluğu.

- Bir işte gereken deneyimi kazanmamış yaşça küçük kimseler, gençler, şeklinde açıklanmaktadır.

Çoluk Çocuk Deyimi Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Çoluk çocuk deyimi örnek cümle kullanımları:

1- Çocuklarla birlikte aile topluluğu:

- Çoluk çocuk tiyatroya gittik.

- Benim ve çoluk çocuğum için bu evde oturmak artık uygun değildi.

2- Bir işte deneyimsiz ve yaşça küçük kimseler:

- Bu iş yerinde hep çoluk çocuk çalışıyor.

- Burası çoluk çocuk kandıran, onların boşa vakit geçirmesine yol açacak bir eğlence yeri.