Çokta nasıl yazılır? TDK'ya göre çokta kelimesinin doğru yazımı..

Haberin Devamı

Yapılan en sık hatalar içerisinde bağlaç üzerinden yanlış yazımdır. Bu yazım hatasını önleyebilmek için bağlaç olarak kullanılan heceleri doğru şekilde ele almak ve değerlendirmek gerekir.



Çokta Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin bağlaç üzerinden doğru şekilde yazılışı, ‘Çok da’ biçiminde ele alınmış halidir. Yani burada görüldüğü gibi bağlaç olarak, ‘da’ mutlaka aynı şekilde yazılmalıdır. Hem bir kağıda yazarken hem de teknolojik cihazlar üzerinden en çok yapılan hatalar içerisinde gelir.



TDK'ya Göre Çokta Kelimesinin Doğru Yazımı



Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit bağlaçların her daim ayrı yazılması gerektiğini gösterir. O yüzden bu kelimenin doğru ve yanlış yazılışı şu şekilde ele alınır;



Çok da (Doğru)



Çokta (Yanlış)



Bu hataları yapmadan sadece yazın değil aynı zamanda okunuş üzerinden de doğru şekilde ele alınabilir. Bu şekilde tek başına ya da cümle içerisinde kullanmak mümkündür.