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Çokta nasıl yazılır? Çokta kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Çokta nasıl yazılır Çokta kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Yazım hatası üzerinden en çok yapılan yanlış genelde bağlaçların kullanım şeklidir. Bu doğrultuda özellikle cümle içerisinde ‘çok da’ sözcük grubu yaygın biçimde değerlendirilir. Aynı zamanda oldukça fazla yazım hatası yapıldığını söylemek mümkün. Peki, çokta nasıl yazılır? Çokta kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı konusunda merak edilen bilgileri derledik.

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  Bağlaçlar genel olarak Türkçede ayrı şekilde ele alınmakta ve yazılmaktadır. Ancak bazı kelimeler üzerinden bağlaçlar kullanırken önemli oranda hatalar yapılır. Bu hataların yanlış olduğunu anlayabilmek için ise Türk Dil Kurumu üzerinden bilgi elde edilir. Özellikle bu kapsamda yapılan hatalar içerisinde, ‘çokta’ kelimesinin geldiğini söylemek mümkün. 

 Çokta Nasıl Yazılır? 

 Aslına bakılırsa kelimenin bu şekilde yazımı yanlıştır. Çünkü burada bir bağlaç bulunmaktadır. Yani Türkçe üzerinden bakıldığı vakit bu kelimelerin doğru şekilde ele alınışı, ‘Çok da’ biçimindedir. Öne çıkan bu yapısı ile beraber amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir. Özellikle bu kelime üzerinden yapılan yazım hatası aynı zamanda cümleyi de önemli oranda etkilemektedir. Böylece cümlenin ifade etmek istediğini anlamak çok daha zor hale geliyor. 

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 Çokta Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Türk Dil Kurumu açısından bu kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Çok da’ olarak ifade edilmektedir. Çünkü burada bir bağlaç vardır ve bağlaç mutlaka kelime üzerinden ayrı biçimde yazılır. 

 ‘’Bu iş benim çok da hoşuma gitmedi.’’ 

 Bu şekilde birçok farklı cümle içerisinde yukarıda verildiği gibi ayrı olarak kullanılabilir. 

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