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Çokça nasıl yazılır? Çokça kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı

#TDK#Çokça Nasıl Yazılır#Sözlük
Çokça nasıl yazılır Çokça kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı

1.yüzyılda literatüre giren çok kelimesi eski Türkçedir. Miktarı ya da yoğunluğu ortalamanın üstünde olan her şey ''çok'' olarak nitelendirilir. Az, yetersiz, kıt, seyrek ve düşük kelimesiyle zıt anlamlı olan çokça cümle içerisinde hem sıfat hem de zarf olarak kullanılır. Örnekler: 1- Çokça vakit kaybettim. (Sıfat) 2- Çokça geç kaldım. (Zaman zarfı) Çokça nasıl yazılır? Çokça kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümlelerle birlikte derledik.

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 Çok kelimesinden türetilen diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir.

 1- Çoğu 2- Çoğunlukla 3- Çok kez 4- Çokluk 5- Çok Yaşa 6- Çok Yönlü 7- Az Çok

 8- Çoğul 9- Çoğulcu 10- Çoktan

 Çokça Nasıl Yazılır?

Standart ölçülerin üstünde olan şeylere çok denir. Çokça sözcüğü, bu kelimeye getirilen -ca ekiyle oluşturulmuş. -Ca ekindeki ''ça'' şeklinde yazılmasının nedeni ünsüz sertleşmesidir. Çok kelimesindeki ''ç'' sert ünsüz olduğu için, ona getirilen ekteki ''c'' harfi de ç şeklinde yazılır.

 Çokça - Doğru Kullanım

 Çokca - Yanlış Kullanım

 Örnek Cümleler:

 1- Evin içinde çokça gürültü çıkardıkları için bir türlü uyuyamadım.

 (Doğru yazılmış)

 2- Çokca huysuz ve sinirli biri olduğu için, genelde insanlar ondan çekinirler. (Yanlış yazılmış)

 Çokça Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

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 Bu kelime bazı kaynaklarda ''çokca'' şeklinde yazılsa da Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: ''Çokça''

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