Çokça nasıl yazılır? Çokça kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı

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Çok kelimesinden türetilen diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir.

1- Çoğu 2- Çoğunlukla 3- Çok kez 4- Çokluk 5- Çok Yaşa 6- Çok Yönlü 7- Az Çok

8- Çoğul 9- Çoğulcu 10- Çoktan

Çokça Nasıl Yazılır?

Standart ölçülerin üstünde olan şeylere çok denir. Çokça sözcüğü, bu kelimeye getirilen -ca ekiyle oluşturulmuş. -Ca ekindeki ''ça'' şeklinde yazılmasının nedeni ünsüz sertleşmesidir. Çok kelimesindeki ''ç'' sert ünsüz olduğu için, ona getirilen ekteki ''c'' harfi de ç şeklinde yazılır.

Çokça - Doğru Kullanım

Çokca - Yanlış Kullanım

Örnek Cümleler:

1- Evin içinde çokça gürültü çıkardıkları için bir türlü uyuyamadım.

(Doğru yazılmış)

2- Çokca huysuz ve sinirli biri olduğu için, genelde insanlar ondan çekinirler. (Yanlış yazılmış)

Çokça Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

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Bu kelime bazı kaynaklarda ''çokca'' şeklinde yazılsa da Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: ''Çokça''