Çok yaşa Ezgi Hoca

Eğitim hayatı boyunca hep bir kitap kurdu olan Ezgi Tuna (24), lise son sınıftayken okuduğu kitapları köy okullarındaki çocuklarla paylaşmaya başladı.

İlk olarak bir sosyal medya hesabı açıp köy öğretmenlerine ulaştı. İlk üç okula kendi kitaplarını gönderdikten sonra çocuklardan sevgi dolu mektuplar aldı ve bunun verdiği mutlulukla daha çok çocuğa ulaşmak istedi. Bu projeyi büyütmek için üniversite tercihlerinde ilk sıralara Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki illeri yazdı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Bilimleri Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı. Köy okullarına düzenli olarak gitmek istediğini söylediğinde üniversitedeki hocaları ona bir kulüp kurma fikrini verdi.

İYİLİK DEPOLADILAR

Ezgi Tuna, 2015 yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan ‘En Uzak Köye En Yakın Destek’ kulübünün kurulmasına öncülük etti. Arkadaşlarıyla günümüz ‘cloud’ depolama alanlarından esinlenerek bir iyilik depolama hareketi başlattılar ve projenin adı ‘İyilik Bulutu’ oldu. Tuna projelerini şöyle anlattı: “İlk iki yılımızda, küçük yardımlarla mutlu olmak ve mutlu etmek için gidiyorduk. Cep harçlıklarımızı ve burslarımızı birleştirip kitap, kalem, defter alıp köy okullarına gidiyorduk. O hafta bir okula gideceksek yurtta kalan arkadaşlarımızın fişleriyle meyve suyu alır, çocuklara götürürdük. Ekibimiz zamanla büyüdü, okul dışından gelen yardımlara da açığız. Başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin her yerine ulaşmaya çalışıyoruz.”

BURSLARINI BİRLEŞTİRDİLER

Ezgi Tuna, geçtiğimiz haziran ayında fen bilimleri öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Tuna, lise son sınıf öğrencisiyken çok sevdiği kitaplarını köy okullarına göndermeye karar verdi. Üniversite için gittiği Ağrı’da ise yardımları kendisi okullara götürmeye başladı. 2015’te Tuna’ya üniversiteli arkadaşları da katıldı. 60 üniversite öğrencisi ‘En Uzak Köye En Yakın Destek’ diyerek burslarını birleştirdiler ve minik öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya başladılar.

İŞTE SONUCU

Yaklaşık 400 okulun kapısını çalan 60 üniversiteli, kardeşlerinin yüzünü güldürmeyi başardı.

ANLAMLI DESTEK

Ezgi Tuna, geçtiğimiz aralık ayında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ‘belki geri döner’ diyerek Fazıl Say’ı etiketledi ve beklenen gerçekleşti. Paylaşımdan 3 gün sonra Fazıl Say, İyilik Bulutu aracılığıyla Ağrı Karapazar Anaokulu’nu baştan yaratmak için destek oldu. Say’ın desteği İyilik Bulutu’nun takipçi sayısını arttırmaya da yardımcı oldu.