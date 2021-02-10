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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 10.02.2021 - 03:52 | Son Güncelleme:

Çok Naz Aşık Usandırır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Çok Naz Aşık Usandırır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Pek çok farklı amaç altında ve konu üzerinden çok naz aşık usandırır atasözü değerlendirilebilmektedir. Özellikle birbirinden farklı konular için en uyumlu atasözleri arasında yer aldığını söylemek mümkün. İşte çok naz aşık usandırır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) hakkında merak edilenler.

Özellikle insanlar için kullanılan çok naz aşık usandırır, Türkçedeki en çok değerlendirilen atasözlerinden biridir. Herhangi bir durum karşısında bir insanın tavır ve huylarından hoşlanılmadığı zaman verilen bir tepki şeklinde ifade etmek mümkün.

 Çok Naz Aşık Usandırır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bazı insanların kaprisleri gerçekten çok can sıkabilir. Özellikle herhangi bir durum karşısında olayı uzatması ya da bir türlü evet dememesi gibi durumlarda sıkıcı bir hal almaya başlayabilir. Eğer bu naz devam edecek olursa çevresindeki insanların canı sıkılabilir. İşte böyle durumlarda çok naz aşık usandırır atasözü kullanılır.

 Çok Naz Aşık Usandırır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Çok naz aşık usandırır atasözünü cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Buna bir örnek vermek gerekirse;

 ‘’Bu işi fazla uzattın; bak çok naz aşık usandırır.’’

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