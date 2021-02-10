Çok Gezen Çok Bilir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri insanlara öğüt verir ve kimin söylediği belli değildir. Ancak belli bir yaşanmışlık ve tecrübe sonucunda ortaya çıktığı aşikardır. Çok gezen çok bilir atasözü de bu amaçla söylenmiştir. Bu atasözünün cümlede doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanılması için anlamının da iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.

Çok Gezen Çok Bilir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanların bilgi sahibi olması için pek çok yol vardır. Kitap okuyarak ya da araştırma yaparak bilgi edinmek bu yolların en bilindik olanıdır. Ancak sürekli gezmek yeni yerler görmek, yeni kültürlerle kaynaşmak, yeni insanlar tanımak da kişinin bilgi sahibi olmasını ve kendini geliştirmesini sağlamaktadır.

Çok Gezen Çok Bilir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Gezmeyi çok severdi, bilgileri ise çok gezen çok bilir atasözünü kanıtlar nitelikteydi.