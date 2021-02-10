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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 10.02.2021 - 03:48 | Son Güncelleme:

Çok Gezen Çok Bilir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Çok Gezen Çok Bilir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Her atasözünün vermiş olduğu bir mesaj vardır. Bu mesajların iyi bir şekilde kavranması oldukça önemlidir. Çok gezen çok bilir atasözü sıklıkla kullanılan atasözlerinden bir tanesidir. Çok gezen çok bilir atasözünün anlamı nedir? Çok gezen çok bilir atasözü cümlede nasıl kullanılır? İşte, tüm detaylar.

Atasözleri insanlara öğüt verir ve kimin söylediği belli değildir. Ancak belli bir yaşanmışlık ve tecrübe sonucunda ortaya çıktığı aşikardır. Çok gezen çok bilir atasözü de bu amaçla söylenmiştir. Bu atasözünün cümlede doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanılması için anlamının da iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.

 Çok Gezen Çok Bilir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 İnsanların bilgi sahibi olması için pek çok yol vardır. Kitap okuyarak ya da araştırma yaparak bilgi edinmek bu yolların en bilindik olanıdır. Ancak sürekli gezmek yeni yerler görmek, yeni kültürlerle kaynaşmak, yeni insanlar tanımak da kişinin bilgi sahibi olmasını ve kendini geliştirmesini sağlamaktadır.

 Çok Gezen Çok Bilir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Gezmeyi çok severdi, bilgileri ise çok gezen çok bilir atasözünü kanıtlar nitelikteydi.

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