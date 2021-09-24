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Çok bilmiş nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? çok bilmiş kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#Tdk#Çok Bilmiş
Çok bilmiş nasıl yazılır TDKya göre bitişik mi ayrı mı yazılır çok bilmiş kelimesinin doğru yazımı..

Bazı kelimeler Türkçede bitişik yazılmasına rağmen ayrı olarak ele alınır ve yanlış yazılır. Aynı zamanda tam tersi de gerçekleşebilir. Peki, çok bilmiş nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Çok bilmiş kelimesinin doğru yazımı hakkında detayları derledik.

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Yazılışı üzerinden en çok karıştırılan ve hata yapılan sözcük grupları arasında çokbilmiş kelimesi geliyor. Bu kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmayacağı Türk Dil Kurumu veriler üzerinden ifade edilmiş durumda.

Çok Bilmiş Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde yazımı, ‘Çokbilmiş’ olarak ele alınmasıdır. Aslında ayrı yazıldığı zannedilir ve çoğunlukla bu hata sıkça yapılır. Ancak bitişik olarak ele alınmalı ve bu doğrultuda değerlendirilmelidir.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında bu kelimenin doğru yazılışı bitişik olarak ele alınmış halidir.

Çokbilmiş (Doğru)

Çok bilmiş (Yanlış)

Çok Bilmiş Kelimesinin Doğru Yazımı

Bitişik yazılarak kendi içerisinde farklı bir anlam yaratan ‘çokbilmiş’ kelimesi, bu şekilde ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. Her şeyi bilir geçinen ya da öyle olduğunu zanneden şeklinde bir anlamı üzerinden kullanılır.

 

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