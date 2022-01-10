Çok bilmiş nasıl yazılır? Çok bilmiş kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Çok ve bilmek kelimelerinin içinde yer aldığı diğer sözcüklerin doğru yazılışları şu şekildedir:1- Çoktan beri 2- Çokluk 3- Çoğunluk 4- Çok Uluslu 5- Bilge 6- Bilgin 7- Bilirkişi 8- Bilmezden Gelmek 9- Bilgisayar 10- Bilinç 11- Bilimsel 12- Bilim Adamı

Çok Bilmiş Nasıl Yazılır?

Vakıf olmadığı konular hakkında bile çok fazla atıp tutan, bilgiç kişilere çok bilmiş denir. Çok bilmiş sözcüğü ile ukala kelimeleri eş anlamlıdır.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Çok Bilmiş

Çok Bilmiş Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Çok Bilmiş kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Çok Bilmiş - Doğru Kullanım

Çokbilmiş - Yanlış Kullanım

Kelimenin ikileme olarak yazımı - Bilmiş Bilmiş

Çok Bilmiş Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Çok bilmiş kişiler, bilgi dağarcığı çok sınırlı olsa da her şeyi biliyorlarmış gibi davranmaktan hoşlanırlar.

(Doğru)

2- Bu tür çokbilmiş kişilerden uzak durmalısın. (Yanlış)