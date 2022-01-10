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Çok bilmiş nasıl yazılır? Çok bilmiş kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Çok bilmiş nasıl yazılır Çok bilmiş kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Çok bilmiş, isim soylu bir sözcük olan çok ile bilmek fiilinden türetilen "bilmiş" kelimesinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Çok fazla bir şey bilmiyor olmasına rağmen, öyleymiş gibi görünen, hemen hemen her konuda ahkam kesen kişiler çok bilmiş olarak nitelendirilir. Bu kelimenin fiil hali ise bilmişlik yada bilgiçlik taslamak şeklinde yazılır. Çok bilmiş nasıl yazılır? Çok bilmiş kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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 Çok ve bilmek kelimelerinin içinde yer aldığı diğer sözcüklerin doğru yazılışları şu şekildedir:1- Çoktan beri 2- Çokluk 3- Çoğunluk 4- Çok Uluslu 5- Bilge 6- Bilgin 7- Bilirkişi 8- Bilmezden Gelmek 9- Bilgisayar 10- Bilinç 11- Bilimsel 12- Bilim Adamı

 Çok Bilmiş Nasıl Yazılır?  

 Vakıf olmadığı konular hakkında bile çok fazla atıp tutan, bilgiç kişilere çok bilmiş denir. Çok bilmiş sözcüğü ile ukala kelimeleri eş anlamlıdır. 

 TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 Çok Bilmiş 

 Çok Bilmiş Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Çok Bilmiş kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir. 

 Çok Bilmiş - Doğru Kullanım

 Çokbilmiş - Yanlış Kullanım 

 Kelimenin ikileme olarak yazımı - Bilmiş Bilmiş 

 Çok Bilmiş Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

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 1- Çok bilmiş kişiler, bilgi dağarcığı çok sınırlı olsa da her şeyi biliyorlarmış gibi davranmaktan hoşlanırlar.

 (Doğru) 

 2- Bu tür çokbilmiş kişilerden uzak durmalısın. (Yanlış)

 

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