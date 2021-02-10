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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 10.02.2021 - 03:45 | Son Güncelleme:

Çok Bilen Çok Yanılır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Çok Bilen Çok Yanılır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atalarımız ne söylemişse doğru söylemiştir. Uzun uzadıya anlatılabilecek bütün konuları tek bir cümle içerisinde özetleme özelliğine sahip olan atalarınızın bu sözlerine atasözleri denmektedir. Bu atasözlerinden birisi de "çok bilen çok yanılır" atasözü olmaktadır. "Çok bilen çok yanılır" atasözünün anlamı ve dilimizde cümle içerisinde nasıl kullanıldığını örneğini sizler için derledik.

Çok bilen çok yanılır atasözü hem bir uyarı hem de ders çıkarma niteliğinde olmaktadır.

 Çok Bilen Çok Yanılır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Çok bilen çok yanılır atasözünün Türk Dil Kurumu anlamı şu şekilde olmaktadır:

 Bu atasözüne göre her şeyi bildiğini düşünen insanlar temkinli davrananlara göre daha fazla yanlış yapmaktadırlar. Her şeyi bildiğini düşünen ve bu yüzden de her işe karışan insanların daha çok hata yaptıkları; çok bildiklerini düşündükleri için de yeni bilgilere kapalı oldukları anlatılmaktadır.

 Çok Bilen Çok Yanılır Atasözünün Örnek Cümle İçerisindeki Kullanımı

 Onu defalarca çok bilen çok yanılır diye uyarmamıza rağmen; uzmanlık alanı olmayan her işe dair fikir veriyor ve bu sebeple çok fazla yanlış yapıyor.

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