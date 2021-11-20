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Çoğul eki nedir ve örnekleri nelerdir? Çokluk eki fiile gelir mi ve örnek cümleler ile konu anlatımı

#Çoğul Eki Nedir Ve Örnekleri Nelerdir?#Konu Anlatımı#Örnekler
Çoğul eki nedir ve örnekleri nelerdir Çokluk eki fiile gelir mi ve örnek cümleler ile konu anlatımı

İsim ve fiil soylu kelimelerin sonuna getirilen ve çokluk bildiren eklere çoğul eki denir. Örneğin: Şişe - Şişeler. Kelimede yer alan sesli harflere göre çoğul ekleri -ler ya da -lar olabilir. Bu ek aynı zamanda benzerlik, abartma ve saygı anlamında da kullanılır. Örneğin: (Siz - sizler). Çoğul eki nedir? Çokluk eki fiile gelir mi tüm detayları ile derledik.

 

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Çoğul eki kelimenin anlamını değil miktarını değiştirir. Bu nedenle -ler ve -lar yapım eki değil çekim ekidir.

Çoğul Eki Nedir?

Nesnelerin miktarını belirten, aynı zamanda cümleye benzerlik ve abartma anlamı katan çekim eklerine çoğul ya da çok eki denir. (a, ı, o, u) harflerinin yer aldığı kelimeler -lar, (e, i, ö, ü) harflerinin yer aldığı kelimeler ise -ler eki alır.

Örnekler:

(-lar)

1- Masa - Masalar

2- Sandık - Sandıklar

3- Duvar - Duvarlar

4- Oyuncak - Oyuncaklar

5- Kutu - Kutular

(-ler)

1- Silgi - Silgiler

2- Peçete - Peçeteler

3- Bilgi - Bilgiler

4- Ekmek - Ekmekler

5- Tabure - Tabureler

Çoğul Eki Örnekleri Nelerdir?

A- Belirtisiz Nesnelere Getirilen Çoğul Ekleri

1- Bir anda mermiler havada uçuşmaya başladı.

Mermi - Mermiler

2- Bu saatte sokaklar hiç tekin değil.

Sokak - Sokaklar

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3- Maalesef verdiği tüm sözler yalanmış.

Söz - Sözler

4- Kitaplar bize hem geleceğin hem de geçmişin kapısını açan sihirli kapılardır.

Kitap - Kitaplar

Kapı - Kapılar

5- Sana söylediği yalanlar gün gibi orada.

Yalan - Yalanlar

B - Belirtisiz Nesnelere Getirilen Çoğul Ekleri

1- Onun için yazdığım şiirlerin hepsini yırtıp attım.

Şiir - Şiirler

2- Çocukken en büyük eğlencemiz zillere basıp kaçmaktı.

Zil - Ziller

3- Bırak bu yalanları da bana gerçeği anlat.

Yalan - Yalanlar

4- Kitaplarınızı yazarken örnek aldığınız yazarlar var mı?

Kitap - Kitaplar

5- Çamaşırları katladıktan sonra bir yorgunluk kahvesi içelim.

Çamaşır - Çamaşırlar

C- İkilemelere Getirilen Çoğul Ekleri

1- Sınavda sorulacak tüm konuları sular seller gibi ezberledim.

Sular Seller

2- Günler geceler boyunca hep bir umut ışığı aradım.

Günler Geceler

D- Çoğul Eklerinin Saygı Anlamında kullanılması

1- ''Ooo'' kimleri görüyorum?

Kimler kelimesi tek bir kişi için kullanılır. Bu nedenle bu kelimedeki -ler, miktar değil saygı belirtir.

2- Yarınki baloya Nazan Hanımlar da gelecek mi?

Nazan Hanım - Nazan Hanımlar

E- Çoğul Eklerinin Alay ve Kinaye Cümlelerinde Kullanılması

Koray Beyler de teşrif ettiğine göre yemeğe geçebiliriz.

Koray Bey - Koray Beyler

F- Benzerlik Cümlelerinde Kullanılan Çoğul Ekleri

''Bu topraklardan daha nice Yavuzlar, nice Kanuniler çıkacaktır.''

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Yavuzlar - Yavuz Sultan Selim gibi ve Kanuniler de Kanuni Sultan Süleyman gibi anlamında kullanılmıştır.

Çokluk Eki Fiile Gelir mi?

Çokluk ekleri cümlenin yapısına, cümlede yer alan zamirlere ve öznelere göre fiile getirilebilir.

Örnek Cümleler:

1- Onlar da sizinle geliyorlar mı?

Gelmek - Geliyorlar

2- Atalarımız şartlar ne kadar ağır olursa olsun vatanlarını savunmaktan bir an bile vazgeçmemişler.

Vazgeçmek - Vazgeçmemişler

3- Sence onlar da bizden çekiniyorlar mı?

Çekinmek - Çekiniyorlar

Not-1- Cümle içerisinde, çoğul eki almış birden fazla kelime bulunabilir.

Örnekler:

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1- Eski arkadaşlar bir araya gelip şiirler okuduk, şarkılar söyledik.

Şiirler - Şarkılar

2- Biz sözlere değil yapılan işlere bakalım.

Sözler - İşler

3- Önce bavulları indirelim, çantaları sonra alırız.

Bavullar - Çantalar

 

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